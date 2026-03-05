Irán lanza una nueva oleada de ataques contra Israel

Irán lanzó durante la madrugada de este jueves una nueva oleada de ataques contra Israel y contra países del Golfo aliados de Estados Unidos, en la sexta jornada de la guerra desatada en Oriente Medio desde el pasado sábado a raíz del operativo de Washington e Israel contra Teherán.

La Guardia Revolucionaria iraní informó en un comunicado recogido por la agencia Fars de la decimonovena oleada de bombardeos, una "operación combinada de misiles y drones contra las posiciones" de Israel y de las bases estadounidenses en la región.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) alertaron en varias ocasiones haber identificado misiles lanzados desde Irán y aseguraron estar trabajando para "interceptar la amenaza". Por el momento, no se han registrado víctimas.

Los misiles que se lanzaron a hacia Israel.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí dijo haber interceptado tres drones. Esta es la sexta jornada de ataques iraníes contra estos objetivos como retaliación por la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Teherán, que ha provocado la muerte de centenares de personas y del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

Por su parte, los ataques de Irán han provocado la muerte de seis soldados estadounidenses en Kuwait, donde también murieron dos soldados y una niña, así como la muerte de diez israelíes durante las primeras oleadas y otra víctima mortal en Baréin.

Ataque de Israel

El Ejército israelí informó que ha comenzado a bombardear infraestructura del grupo chií libanés Hezbollah en Beirut, según un reporte inicial difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), que indicaron que los detalles de la operación se darán a conocer más adelante.

En paralelo, el Centro de Operaciones de Emergencia en Salud Pública del Ministerio de Salud libanés anunció que dos bombardeos israelíes contra la carretera del aeropuerto de Beirut causaron la muerte de tres personas y dejaron seis ciudadanos heridos, según recogió la agencia de noticias local NNA.

El Ministerio también denunció que un ataque contra un edificio cercano al hospital Bahman, en la zona de Haret Hreik, en lo barrios de las afueras del sur de la capital, provocó graves daños en el centro médico.

La explosión rompió ventanas y causó heridas a varios trabajadores del hospital, además de generar pánico entre pacientes, algunos de los cuales sufrieron desmayos.

En un comunicado, la cartera de Salud instó a proteger las instalaciones médicas de los ataques y recordó que el derecho internacional y las Convenciones de Ginebra establecen la protección de los centros sanitarios y del personal médico.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró el miércoles haber atacado decenas de objetivos en el Líbano, entre ellos lanzadores de cohetes y una planta de producción de drones y misiles de Hezbollah en el sur del país, que según afirmó eran utilizados para lanzar ataques contra tropas y civiles israelíes.

Turquía advierte tras el ataque que recibió

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó ayer que ya ha "expresado las advertencias más claras" para evitar que se repitan ataques a su territorio, en referencia al misil iraní que fue derribado este miércoles en el espacio aéreo turco.

"No dejamos nada al azar en estos días en los que nuestra región pasa por problemas. En incidentes como el de esta mañana estamos en consultas cercanas con nuestros aliados en la OTAN, tomamos todo tipo de precauciones y hacemos las intervenciones inmediatas necesarias", dijo Erdogan.

Un misil lanzado desde Irán a través del espacio aéreo iraquí y sirio fue interceptado hoy al entrar en territorio turco por defensas antimisiles de la OTAN, ubicados en el Mediterráneo oriental, según un comunicado del Ministerio de Defensa turco.

Restos del proyectil interceptado cayeron en suelo turco sin causar víctimas ni heridos, confirmó esa nota.

"Para que no se repitan incidentes similares, hemos expresado nuestras advertencias más claras", dijo Erdogan en su discurso durante una tradicional cena de ramadán con un grupo de militares, emitido por la cadena pública TRT.