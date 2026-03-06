Vaca Muerta y otra cara en la cuenca salteña

En el marco del Día Nacional del Gas, la industria de los hidrocarburos en Argentina se presenta contradictoria. Mientras el yacimiento neuquino de Vaca Muerta celebra récords de producción y exportación, el norte enfrenta una crisis marcada por un declino en la producción de más de 15 años y una alarmante pérdida de puestos de trabajo. La región que históricamente impulsó el desarrollo energético del país hoy pelea por recuperar un lugar en la agenda federal.

El contexto internacional juega un papel determinante. La inestabilidad en Medio Oriente y el bloqueo de rutas estratégicas, como el Estrecho de Ormuz, han provocado que el flujo global de gas y petróleo se reduzca significativamente. Esta situación ha disparado los precios internacionales de la cual no escapa la Argentina como ningún país del mundo.

Sin embargo, el país cuenta con una ventaja estratégica: las inversiones en Vaca Muerta han permitido alcanzar niveles cercanos al autoabastecimiento e incluso retomar la exportación de materia prima a mercados como Brasil. El problema es que este éxitol no se traduce automáticamente en bienestar regional para el NOA.

La realidad en Campo Durán y los yacimientos de nuestra zona es drásticamente distinta a la de Neuquén. El sector hidrocarburífero local atraviesa un proceso de desinversión debido a que operadoras como YPF han priorizado exclusivamente las cuencas más rentables, licitando sus yacimientos convencionales en el norte.

Este escenario ha tenido un costo humano sensible para las familias de nuestra región:

Caída del empleo: El año pasado la actividad cerró con una pérdida del 20% de la fuerza laboral del sector en la zona.

Dificultad de reinserción: Apenas una tercera parte de los operarios desvinculados ha logrado conseguir un nuevo empleo rápidamente.

Migración forzada: Muchos trabajadores deben optar entre la minería -con salarios y condiciones laborales muy diferentes- o migrar hacia el sur, donde las políticas de "empleo local" dificultan la contratación de personal foráneo como es el caso de los salteños.

Luces de esperanza: RIGI y el rol de REMSA

Ante este panorama amesetado, las expectativas se centran en dos frentes clave como son los incentivos a la inversión. Existe la esperanza de que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) logre atraer a capitales privados para reactivar los yacimientos convencionales del NOA, que todavía representan una parte importante de la producción nacional.

El peligro invisible

En el norte La crisis no es solo económica; el medio ambiente del departamento Orán también está bajo vigilancia. Se han reportado preocupaciones por derrames en la zona de Pichanal, vinculados a pozos antiguos en yacimientos como Lomas de Olmedo o Martínez del Tineo que no fueron sellados de manera responsable. La falta de mantenimiento de estas operaciones abandonadas representa un desafío urgente para las autoridades ambientales para evitar daños a largo plazo en el suelo y en las napas subterráneas.