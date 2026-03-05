Más de 20 mil estudiantes se preinscribieron en la UNSa para el ciclo lectivo 2026

La Universidad Nacional de Salta registró 20.624 estudiantes preinscriptos para el ciclo lectivo 2026, lo que representa un crecimiento del 6,36% en comparación con el mismo período de 2025. Los datos surgen del relevamiento institucional elaborado por el Centro de Cómputos de la casa de altos estudios, que analiza la evolución de aspirantes e ingresantes entre 2022 y 2026.

El informe también detalla cuáles fueron las unidades académicas con mayor incremento de aspirantes entre un año y otro. En ese sentido, la Facultad de Ingeniería encabezó el crecimiento con un aumento del 33,62%, seguida por la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, que registró un 29,39% más de interesados.

En tercer lugar aparece la Facultad de Humanidades, con un incremento del 21,90%, mientras que la Sede Regional Sur Metán – Rosario de la Frontera registró una suba del 11,04% en la cantidad de aspirantes.

Uno de los datos más destacados del relevamiento corresponde a la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Turismo, que registró el mayor salto de crecimiento entre las carreras de la universidad. La propuesta académica evidenció un incremento del 1076% en la cantidad de aspirantes entre 2025 y 2026.

Desde la universidad explicaron que este aumento se debe principalmente a la apertura de una nueva comisión en la ciudad de Salta, que se suma a la que ya venía funcionando en Cafayate, ampliando las posibilidades de acceso a esta formación vinculada al desarrollo turístico regional.

Por otra parte, desde la institución recordaron que los estudiantes que realizaron la preinscripción tendrán tiempo hasta el 29 de mayo para confirmar su inscripción, completando la documentación requerida por cada unidad académica.

Carreras más elegidas en la UNSa 2026