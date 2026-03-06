PUBLICIDAD

6 de Marzo, Salta, Centro, Argentina
Especial
PJ salteño
Día Nacional del Gas
Día Nacional del Gas
Paritarias
Inflación
Donald Trump
Suba de combustibles
Policiales

Detenido y acusado por subir material de abuso sexual infantil

Operativo por ciberdelitos en Salta: secuestran computadoras.
Viernes, 06 de marzo de 2026 01:23
Un hombre de 57 años fue detenido en la ciudad de Salta en el marco de una investigación por la presunta distribución de material de abuso sexual infantil a través de Internet. El procedimiento se realizó el jueves durante un allanamiento en una vivienda de zona norte.

La causa es investigada por la fiscal especializada en Ciberdelincuencia en feria, Sofía Cornejo, quien informó que la pesquisa comenzó a partir de un reporte que alertaba sobre actividad ilícita en línea vinculada a la posible distribución de material de abuso y explotación sexual infantil.

A partir del análisis de los informes recibidos, los investigadores detectaron que un usuario habría subido a la plataforma Google numerosos archivos con contenido de abuso sexual infantil, principalmente videos en los que aparecen niñas y niños menores de 13 años.

Con la autorización del Juzgado de Garantías 2 del distrito Centro, personal de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía de Salta, a través del área de protección de niños, niñas y adolescentes, llevó adelante el allanamiento en el domicilio del sospechoso.

 

