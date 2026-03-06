Durante la tormenta de esta madrugada cayó un enorme árbol sobre una camioneta en Bº Santa Ana

Una intensa lluvia registrada durante las primeras horas de la mañana de hoy provocó la caída de un árbol añejo en la zona sur de la ciudad. El temporal también generó caída de ramas en diferentes puntos de la ciudad y localidades cercanas.

Uno de los hechos más visibles ocurrió en el boulevard de avenida Ricardo Balbín, frente a las vías del ferrocarril, donde un árbol se desplomó sobre una camioneta Chevrolet que se encontraba estacionada debajo de su copa -al parecer buscando refugio por el temporal-. El peso del tronco aplastó de lleno el capot y el techo del vehículo generando importantes daños materiales.

Además del impacto sobre la camioneta, el árbol cayó de manera transversal sobre la calzada, lo que provocó la interrupción del tránsito en una de las manos de la avenida. La situación obligó a los conductores a buscar desvíos en la zona, mientras se aguardaba la remoción del ejemplar.

"Yo venía por la avenida esta mañana bien temprano, estaba oscuro todavía y me di con esa postal. Tuve que dar la vuelta porque no se podía pasar y tomar otro camino par ir al centro. Espantoso. Pobre el dueño de ese vehículo, se lo veía muy destrozado", contó Daniel, un vecino de la zona que ocasionalmente circulaba por el lugar.

Vale recordar que llovió durante gran parte de la madrugada, especialmente en zona sur, y luego fue in crescendo hasta tornarse en una verdadera tormenta que duró hasta las 8.