Fuerte advertencia de bancos de Wall Street sobre Argentina ante el conflicto de Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente volvió a poner bajo presión a las economías emergentes, por lo que un grupo de bancos de Wall Street ubicó a la Argentina entre los países más expuestos ante un eventual shock financiero global y recomendó liquidar sus bonos, pese a que en el gobierno sostienen que el orden macroeconómico alcanzado funcionará como un ancla para atravesar la turbulencia.

Una serie de informes realizados por los bancos Citi, Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, Wells Fargo y Bank of America coincidió en que el programa económico impulsado por Javier Milei registró avances significativos, sobre todo en materia de equilibrio fiscal y en la desaceleración de la inercia inflacionaria.

Sin embargo, advirtió que la economía argentina aún presenta debilidades estructurales que podrían agravarse si crece la volatilidad internacional.

Entre los principales factores de riesgo mencionan el bajo nivel de reservas, el elevado costo del financiamiento externo, un tipo de cambio apreciado y una inflación que, pese a la marcada desaceleración desde 2023, continúa en niveles altos.

Wells Fargo, por ejemplo, incluyó al país entre las economías con mayor exposición a una eventual interrupción de los flujos de capital. La entidad financiera explicó que los países con escasas reservas internacionales y alta dependencia del financiamiento externo son los más sensibles a episodios de sudden stop.

Es decir, situaciones en las que los inversores migran hacia activos considerados seguros y reducen su presencia en mercados emergentes. Argentina y Turquía figuran entre las economías con mayor vulnerabilidad ante ese escenario, señaló el reporte.

Milei viaja a Estados Unidos

En este marco, una vez concretado el cambio en Justicia, el presidente Javier Milei se concentra en la agenda que lo llevará a Estados Unidos y Chile en los próximos días.

Se verá en Miami con su socio, Donald Trump, y en Nueva York encabezará la Argentina Week. A su regreso, pasará por Santiago de Chile a la asunción del nuevo aliado en la región, José Antonio Kast.

El avión presidencial ARG01 partirá hoy al mediodía y la comitiva que acompaña a Milei será más numerosa que en otras ocasiones. Se debe principalmente al cargado itinerario que lo espera en Nueva York, donde la primera plana del gobierno irá en busca de potenciales inversores. Allí se encontrarán con gobernadores.