San Lorenzo será sede de destacados eventos durante el primer semestre del año

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La diversidad de propuestas, que combinan naturaleza, formación profesional, deporte y tradición, posiciona al destino como un escenario ideal para quienes buscan experiencias de calidad en un entorno natural privilegiado.

Eventos confirmados

Backyard Ultra Desafío del Toro (Carrera)

Las Costas, San Lorenzo

Días: 14 y 15 de marzo

Instagram: @pacuy.experiencias

Curso de WFR (Wilderness First Responder)

Polo Tecnológico Las Costas, San Lorenzo

Días: 16 al 22 de marzo

Instagram: @9amas

33º Encuentro Nacional de la Asociación Argentina de Grupos Jardín

Polo Tecnológico, Las Costas, San Lorenzo

Días: 16 al 18 de abril

Instagram: @aagruposjardin

Carrera Nocturna

San Lorenzo

Día: 25 de abril

Instagram: @fcrunningsalta

Desafío de las Nubes (carrera de mountainbike)

San Lorenzo y Salta

Día: 7 de junio

Web: www.desafiodelasnubes.com.ar

Instagram: @ddlnsalta

Running Trip – Carrera de trail running

Las Costas, San Lorenzo

Días: 19, 20 y 21 de junio

Web: runningtrip.com.ar

Instagram: @running_trip

Hoteles con tarifas promocionales para participantes

Con motivo de estos eventos, distintos establecimientos de San Lorenzo ofrecen tarifas promocionales con un 20% de descuento para los participantes, facilitando la estadía y promoviendo una experiencia integral en el destino.

Alojamientos adheridos

Cabañas Cielo Azul

Teléfono: 1138167697

Web: https://cabacieloazul.wixsite.com/cieloazul

Instagram: @cabanascieloazulsanlorenzo

Cabañas La Gloria de Don Ramiro

Teléfono: 3875825825

Web: https://lagloriadedonramiro.com.ar/

Cabaña Entre Farolas

Teléfono: 3874152024

Instagram: @entre_farolas

El Castillo de San Lorenzo

Teléfono: 3875398430 / 3874921052

Web: www.elcastillodesanlorenzo.com.ar

Nuevas Cabañas del Sol

Teléfono: 3875406508

Web: www.nuevascabanasdelsol.com

Instagram: @nuevascabanasdelsol

Posada de los Poetas Hotel Boutique

Teléfono: 387 4635634

Web: www.posadadelospoetas.com

Don Numas Posada y Spa

Teléfono: 3874020957

Web: http://www.donnumas.com.ar

Instagram: @don.numas

Hotel Las Moras

Teléfono: 3875855859

Web: https://www.hotellasmoras.reservadirecto.com/

Instagram: @lasmorashotel

Hotel Selva Montaña

Teléfono: 3875503043

Web: https://www.hotelselvamontana.com.ar

Información turística

Para conocer toda la oferta turística de San Lorenzo, actividades, atractivos y servicios disponibles, se sugiere descargar la Guía Turística de San Lorenzo desde: https://munisanlo.gob.ar/turismo/guia-turistica-de-san-lorenzo-3/

También pueden seguir las novedades del destino en redes sociales: @visitsanlorenzo

San Lorenzo reafirma así su posicionamiento como destino de naturaleza, deporte y cultura, fortaleciendo el trabajo conjunto entre organizadores, sector privado y comunidad local para brindar experiencias memorables a quienes lo visitan.