San Lorenzo será sede de destacados eventos durante el primer semestre del año

La diversidad de propuestas, que combinan naturaleza, formación profesional, deporte y tradición, posiciona al destino como un escenario ideal para quienes buscan experiencias de calidad en un entorno natural privilegiado.
Eventos confirmados
Backyard Ultra Desafío del Toro (Carrera)
Las Costas, San Lorenzo
Días: 14 y 15 de marzo
Instagram: @pacuy.experiencias
Curso de WFR (Wilderness First Responder)
Polo Tecnológico Las Costas, San Lorenzo
Días: 16 al 22 de marzo
Instagram: @9amas
33º Encuentro Nacional de la Asociación Argentina de Grupos Jardín
Polo Tecnológico, Las Costas, San Lorenzo
Días: 16 al 18 de abril
Instagram: @aagruposjardin
Carrera Nocturna
San Lorenzo
Día: 25 de abril
Instagram: @fcrunningsalta
Desafío de las Nubes (carrera de mountainbike)
San Lorenzo y Salta
Día: 7 de junio
Web: www.desafiodelasnubes.com.ar
Instagram: @ddlnsalta
Running Trip – Carrera de trail running
Las Costas, San Lorenzo
Días: 19, 20 y 21 de junio
Web: runningtrip.com.ar
Instagram: @running_trip
Hoteles con tarifas promocionales para participantes
Con motivo de estos eventos, distintos establecimientos de San Lorenzo ofrecen tarifas promocionales con un 20% de descuento para los participantes, facilitando la estadía y promoviendo una experiencia integral en el destino.
Alojamientos adheridos
Cabañas Cielo Azul
Teléfono: 1138167697
Web: https://cabacieloazul.wixsite.com/cieloazul
Instagram: @cabanascieloazulsanlorenzo
Cabañas La Gloria de Don Ramiro
Teléfono: 3875825825
Web: https://lagloriadedonramiro.com.ar/
Cabaña Entre Farolas
Teléfono: 3874152024
Instagram: @entre_farolas
El Castillo de San Lorenzo
Teléfono: 3875398430 / 3874921052
Web: www.elcastillodesanlorenzo.com.ar
Nuevas Cabañas del Sol
Teléfono: 3875406508
Web: www.nuevascabanasdelsol.com
Instagram: @nuevascabanasdelsol
Posada de los Poetas Hotel Boutique
Teléfono: 387 4635634
Web: www.posadadelospoetas.com
Don Numas Posada y Spa
Teléfono: 3874020957
Web: http://www.donnumas.com.ar
Instagram: @don.numas
Hotel Las Moras
Teléfono: 3875855859
Web: https://www.hotellasmoras.reservadirecto.com/
Instagram: @lasmorashotel
Hotel Selva Montaña
Teléfono: 3875503043
Web: https://www.hotelselvamontana.com.ar
Información turística
Para conocer toda la oferta turística de San Lorenzo, actividades, atractivos y servicios disponibles, se sugiere descargar la Guía Turística de San Lorenzo desde: https://munisanlo.gob.ar/turismo/guia-turistica-de-san-lorenzo-3/
También pueden seguir las novedades del destino en redes sociales: @visitsanlorenzo
San Lorenzo reafirma así su posicionamiento como destino de naturaleza, deporte y cultura, fortaleciendo el trabajo conjunto entre organizadores, sector privado y comunidad local para brindar experiencias memorables a quienes lo visitan.