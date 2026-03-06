Lady Gaga confirmó que “se casará pronto” con Michael Polansky

La cantante estadounidense Lady Gaga confirmó que, tras estar comprometida desde julio de 2024 con Michael Polansky, se “casará pronto”.

La confirmación se dio a través del video del programa iHeartRadio Romantic Radio de Bruno Mars y, como si se tratara de una fanática más, llamó para pedirle al artista una canción especial para el día de la boda.

“Hola, Bruno. Mi prometido y yo hemos estado viajando todo el año, pero nos vamos a casar pronto. Estábamos esperando que tal vez pudieras elegir una canción especial para nosotros”, confesó la cantante en el ciclo radial.

El artista reconoció inmediatamente la voz de su amiga y eligió una canción romántica para dedicarle a la pareja: “Si estás buscando una canción para dedicarle a tu esposo, yo diría que, de este nuevo álbum mío, elegiría Risk It All, la pista número uno”.

“Así que quiero dedicarle esta canción a Lady Gaga y a su prometido. Michael, esto es para vos también”, expresó antes de reproducir el track.

Gaga y Polansky blanquearon su compromiso durante los Juegos Olímpicos en París, cuando la cantante presentó a su pareja como “mi prometido”, confirmando los rumores. Sin embargo, mantuvieron su relación oculta del ojo público, por lo que no trascendieron detalles de una futura boda.

Este compromiso es el tercero de Stefani Germanotta, nombre real de la cantante, quien anteriormente se comprometió con Christian Carino, luego en 2015 se comprometió con el actor Taylor Kinney, pero terminaron su relación al año siguiente.