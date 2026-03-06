PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
6 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

economia
línea de crédito
Aumento del boleto de colectivo
Salta
diálisis
Salta
Lady Gaga
Griselda Siciliani
Tini Stoessel
economia
línea de crédito
Aumento del boleto de colectivo
Salta
diálisis
Salta
Lady Gaga
Griselda Siciliani
Tini Stoessel

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Tini Stoessel confirmó que quiere casarse con Rodrigo De Paul: "Tenemos ganas"

El futbolista fue más allá e insinuó que la boda sería a fin de año.
Viernes, 06 de marzo de 2026 18:10

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La cantante Tini Stoessel terminó con el misterio y confirmó sus deseos de contraer matrimonio con el futbolista Rodrigo De Paul. El anuncio se produjo durante una entrevista en la televisión paraguaya, donde el jugador de la Selección Argentina intervino con una llamada en vivo y sugirió que la celebración podría concretarse antes de fin de año.

Notas Relacionadas

La confirmación ocurrió mientras la artista daba una nota para un ciclo televisivo en Asunción, donde se encuentra de gira. La "Triple T" recibió un llamado inesperado de su pareja en el momento exacto en el que los conductores insinuaban con el casamiento, tras notar el enorme anillo que lleva en su dedo anular.

 

 

El conductor del ciclo buscó sacarle información al futbolista sobre su inminente casamiento, sin obtener una respuesta sólida. Sin embargo, el clima de la conversación cambió cuando Tini metió un comentario que confirma el compromiso. 

"Igual puede ser, tenemos ganas", insistió Tini, validando los rumores que circulan desde hace meses. De Paul tomó la posta y sumó suspenso a la declaración de su pareja: "Lo único que puedo decir es que yo a fin de año tengo vacaciones”.

De esta forma, la pareja dejó entrever que la boda sucedería este diciembre 2026. 

Qué se sabe sobre el casamiento de Tini y De Paul

Aunque por ahora la pareja prefiere mantener el casamiento bajo llave, desde hace semanas algunos detalles sobre “la boda del año” empezaron a filtrarse. El lugar elegido sería Dok Haras del partido de Exaltación de la Cruz, lugar que, además de ser favorito de muchos famosos, también fue el escenario de su reencuentro y reconciliación.

La fecha que más resuena, según difundieron algunos medios, sería el próximo 28 de diciembre, aunque aún no hay nada confirmado. 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD