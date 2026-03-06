El guiño de Griselda Siciliani tras la visita de Lionel Messi a la Casa Blanca

Luego de que Lionel Messi visitara la Casa Blanca, las redes sociales se llenaron de comentarios y reacciones; sin embargo, no quiso dejar pasar la oportunidad: Griselda Siciliani llamó la atención con una publicación que no pasó desapercibida.

La actriz compartió en sus historias de Instagram una imagen de Diego Maradona durante su etapa como futbolista de Boca Juniors, vistiendo la clásica camiseta azul y amarilla con el número 10.

La foto, que muestra al ídolo argentino en plena acción dentro de una cancha, apareció en el perfil de Siciliani sin texto adicional, pero en medio del debate que generó la presencia de Messi en la Casa Blanca en el contexto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel.

Esto posicionaría al Diez como una persona que estaría de acuerdo con las políticas de Trump y no comprometida con Argentina; además, se hace una comparación poniendo la foto del astro, quien se habría posicionado en contra, por lo que al poner su foto se interpreta que ella estaría de ese lado, es decir, con alguien que se compromete con su pueblo y no agacha la cabeza ante EEUU.

Siciliani, muy activa en redes sociales, suele compartir su pensamiento y su posición política ante estas situaciones que atraviesan el fútbol y la política, en este caso con una figura tan política como Maradona, que solía comprometerse en los problemas sociales.