Donald Trump recibió a Lionel Messi en la Casa Blanca: lo comparó con Pelé y le agradeció que juegue en su país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al capitán argentino Lionel Messi y al plantel del Inter Miami CF tras la consagración del equipo dirigido por Javier Mascherano en la Major League Soccer durante la temporada 2025.

Durante el acto, el mandatario norteamericano elogió en varias oportunidades al rosarino y destacó su impacto en el fútbol de Estados Unidos. “Es un honor decir lo que ningún presidente ha dicho antes: bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi”, expresó Trump ante funcionarios, invitados y parte de la prensa acreditada.

En su discurso también hizo referencia al histórico debate futbolero. “¿Quién es mejor, Messi o Pelé?”, preguntó al auditorio, generando sonrisas entre los presentes. Luego agregó: “Creo que Messi es mejor que Pelé”.

Trump resaltó además la decisión del argentino de continuar su carrera en Estados Unidos después de ganar el Mundial. “Leo pudo haber ido a cualquier lugar después del Mundial. Cualquier club del planeta lo quería, pero eligió venir aquí y ayudar a que el fútbol crezca en Estados Unidos”, afirmó.

Una ceremonia con protocolo y ovación

La ceremonia siguió un protocolo cuidadosamente organizado. Primero ingresó al salón el plantel completo del Inter Miami, que tomó ubicación para el acto formal. Minutos después llegó uno de los momentos centrales de la jornada: la entrada del presidente estadounidense acompañado por el propietario del club, Jorge Mas, y por Messi.

Los tres caminaron juntos hacia el atril mientras los jugadores y los invitados aplaudían. Trump saludó a los presentes, estrechó la mano de varios futbolistas y se tomó unos segundos para intercambiar sonrisas con el capitán argentino antes de comenzar su intervención.

El mandatario también felicitó al entrenador Mascherano y al delantero uruguayo Luis Suárez, a quienes destacó como referentes del plantel campeón.

“Viniste y ganaste”

En otro tramo de su discurso, Trump volvió a elogiar al rosarino al referirse a la presión que implicó su llegada al fútbol estadounidense.

“Acá vinieron muchísimos grandes jugadores, pero no ganaron. Este hombre ganó. Vino y ganó. Leo, vos viniste y ganaste, algo que es difícil, inusual”, sostuvo.

Luego añadió: “Siendo honesto, había más presión puesta en vos que en cualquiera que conozca. Viniste como el mejor del mundo, pagaron una fortuna y con toda esa presión ganaste. Es impresionante, así que felicitaciones”.

El presidente también comentó que su hijo es fanático tanto de Messi como del portugués Cristiano Ronaldo, lo que generó nuevas risas entre los integrantes del plantel.

Regalos y cierre musical

Tras las palabras del mandatario tomó la palabra Jorge Mas, uno de los propietarios del club. Para cerrar la ceremonia, junto a Messi y Mascherano le entregaron a Trump una camiseta del Inter Miami y una pelota rosa con referencias a los títulos obtenidos por el equipo.

El acto concluyó con la canción “We Are the Champions”, de Queen, mientras los jugadores celebraban el título conseguido en la MLS y posaban para las fotos en la Casa Blanca.