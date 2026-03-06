PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
6 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Salta
norte salteño
moda 2026
Costo de vida
San Lorenzo
economia
línea de crédito
Aumento del boleto de colectivo
Salta
norte salteño
moda 2026
Costo de vida
San Lorenzo
economia
línea de crédito
Aumento del boleto de colectivo

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Convocan a una audiencia pública para tratar el aumento de SAETA

Se realizará en el municipio de La Merced, el 30 de marzo, desde las 8 de la mañana.
Viernes, 06 de marzo de 2026 15:32
Foto: Pablo Yapura

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) convocó a una audiencia pública para tratar la propuesta de readecuación del cuadro tarifario presentada por SAETA S.A. La empresa de transporte solicita que se aumente a $1.486 el boleto.

Notas Relacionadas

El encuentro se realizará el 30 de marzo, a partir de las 8, en el Complejo Polideportivo Municipal de La Merced, ubicado en calle Mariano Moreno esquina Batalla de Maipú. 

Los argumentos de SAETA

Según se informó, la empresa fundamentó el pedido de actualización de la tarifa en el incremento de costos operativos, principalmente el aumento del precio del gasoil y de los salarios del sector. También mencionó el impacto de la quita de subsidios nacionales, entre otros factores que afectan la estructura financiera del servicio.

La audiencia pública constituye un paso formal dentro del proceso de análisis de la solicitud, en el que podrán participar usuarios y distintos actores institucionales.

Cómo inscribirse y consultar el expediente

Quienes deseen tomar vista del expediente e inscribirse para participar podrán hacerlo a partir del miércoles 11 de marzo en la sede de la AMT, ubicada en Santiago del Estero 2245, 4° piso, oficina 28, en la ciudad de Salta, en el horario de 8 a 13. El plazo para inscribirse se extenderá hasta el jueves 26 de marzo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD