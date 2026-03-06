Convocan a una audiencia pública para tratar el aumento de SAETA

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) convocó a una audiencia pública para tratar la propuesta de readecuación del cuadro tarifario presentada por SAETA S.A. La empresa de transporte solicita que se aumente a $1.486 el boleto.

El encuentro se realizará el 30 de marzo, a partir de las 8, en el Complejo Polideportivo Municipal de La Merced, ubicado en calle Mariano Moreno esquina Batalla de Maipú.

Los argumentos de SAETA

Según se informó, la empresa fundamentó el pedido de actualización de la tarifa en el incremento de costos operativos, principalmente el aumento del precio del gasoil y de los salarios del sector. También mencionó el impacto de la quita de subsidios nacionales, entre otros factores que afectan la estructura financiera del servicio.

La audiencia pública constituye un paso formal dentro del proceso de análisis de la solicitud, en el que podrán participar usuarios y distintos actores institucionales.

Cómo inscribirse y consultar el expediente

Quienes deseen tomar vista del expediente e inscribirse para participar podrán hacerlo a partir del miércoles 11 de marzo en la sede de la AMT, ubicada en Santiago del Estero 2245, 4° piso, oficina 28, en la ciudad de Salta, en el horario de 8 a 13. El plazo para inscribirse se extenderá hasta el jueves 26 de marzo.