22°
6 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Conflicto de Medio Oriente
días de lluvia
Salta
norte salteño
moda 2026
Costo de vida
San Lorenzo
economia
Salta

SAETA: Iniciaron los controles de alcoholemia a choferes de transporte público de pasajeros

El presidente de la empresa, Claudio Mohr, confirmó que las verificaciones se llevan adelante tal como se había anunciado previamente.
Viernes, 06 de marzo de 2026 12:07

Luego de que en los últimos días se anticipara la realización de controles en el sistema de transporte urbano de pasajeros, desde SAETA confirmaron que esas verificaciones ya se están llevando adelante.

El presidente de la empresa, Claudio Mohr, explicó que los controles se realizan tal como se había informado previamente. “Los controles son realizados tal cual se había anticipado hace algunos días”, señaló el titular de la compañía.

Las verificaciones se desarrollan dentro del sistema de transporte y forman parte de las acciones anunciadas días atrás por la empresa.

Vale recordar que a principio de febrero se conoció públicamente un caso que involucró a un chofer que fue descubierto conduciendo en estado de ebriedad. Ese episodio generó repercusiones en torno a los controles dentro del servicio de transporte público.

Desde SAETA indicaron que las verificaciones se están realizando en el marco de lo que ya había sido anticipado previamente.

