El maestro Charly García sorprendió en Punta del Este

El verano en Punta del Este vivió un momento inesperado y cargado de emoción: Charly García reapareció en público y volvió a demostrar que su magnetismo sigue intacto. Este fin de semana en Punta Ballena, el ícono del rock argentino sorprendió al presentarse de imprevisto en un show de su amigo León Gieco, quien estaba acompañado por la murga Agarrate Catalina. La presencia de Charly marcó la noche, regalando una postal inolvidable para los fanáticos y músicos que lo vieron llegar en silla de ruedas, vestido de negro y con anteojos oscuros, esbozando sonrisas y gestos de complicidad.

La expectativa por una posible aparición sorpresa de Charly en el escenario se sumó al clima general de entusiasmo entre el público y los músicos. La sola presencia del artista generó una revolución y anticipó días de descanso, reencuentros y, quizás, nueva música en vivo. Para los que estaban allí, la escena fue un recordatorio del lazo especial que García mantiene con el público uruguayo y de cómo, aun en la intimidad de una escapada, su sola presencia es motivo de celebración colectiva.