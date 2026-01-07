Desafíos 2026: cómo prepararse para tomar mejores decisiones

El año 2025 dejó varios ejemplos de los desafíos emocionales y estratégicos que enfrentamos como sociedad. En Argentina, más de 7 de cada 10 personas reportaron estrés financiero debido a la suba de precios, endeudamiento y dificultades para planificar sus recursos personales, y cerca del 31% mencionó falta de conocimiento como una barrera para gestionar sus finanzas de forma eficaz. A nivel global, estudios muestran que las decisiones laborales —como cambiar de empleo o emprender— se convirtieron en una de las principales fuentes de miedo y nerviosismo en la vida cotidiana en 2025. Además, la ansiedad y el malestar psicológico crecieron como problemas reportados por la sociedad, afectando relaciones, trabajo y bienestar general. Este clima de incertidumbre, polarización y aceleración del cambio pone a prueba la planificación, la gestión emocional, la confianza personal y la calidad de la comunicación interpersonal y profesional.

Frente a estos desafíos, no alcanza con reaccionar: es necesario desarrollar "aptitudes estratégicas" que permitan responder mejor a la complejidad. Herramientas como la planificación consciente ayudan a diseñar pasos claros ante la incertidumbre; la gestión emocional potencia la capacidad de convertir tensión o miedo en energía dirigida; trabajar la relación con la riqueza aporta mayor claridad financiera y sentido de abundancia que no depende del contexto; y fortalecer la manera de comunicarse eleva la eficacia de nuestras interacciones en lo personal y profesional. Este enfoque integrador, centrado en transformar recursos internos en acciones coherentes, es algo que se entrenará en el próximo Retiro Urbano "Poder Mágico", que se realizará el Lic. Ramiro Barón en Salta, el 31 de enero y 1° de febrero. Allí se abordarán estos ejes —planificación, riqueza, gestión del miedo y confianza, perdón y oratoria auténtica— de manera vivencial, combinando historias personales con ejercicios prácticos.

El 2026 seguirá demandando decisiones complejas y niveles crecientes de adaptación. Prepararse implica algo más que desearlo: significa entrenar la mente y la emoción para que se alineen con lo que realmente queremos crear en nuestra vida. Tomar acción hoy, aprender a gestionar lo que nos pasa y mejorar nuestros procesos internos es la manera de convertir los desafíos en oportunidades de crecimiento y rendimiento sostenible. La invitación es a transformar lo que ya sabés y sentís en resultados concretos, empezando por un compromiso con tu propio desarrollo.

