Industria y construcción cerraron noviembre en baja

Tanto la industria como la construcción registraron en noviembre fuertes caídas interanuales, confirmando un marcado enfriamiento de la actividad económica en el penúltimo mes de 2025. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la producción industrial manufacturera se desplomó 8,7 % frente a igual mes de 2024, mientras que la construcción retrocedió 4,7 % en la misma comparación.

En el caso de la industria, noviembre marcó el quinto mes consecutivo de caída interanual, consolidando una tendencia negativa en la segunda mitad del año. Además, el Índice de Producción Industrial (IPI) también mostró una baja mensual del 0,6 % respecto de octubre. Pese a este desempeño, el acumulado entre enero y noviembre arrojó un aumento del 2 % interanual, explicado por los resultados positivos registrados durante el primer semestre.

Mes a mes

La secuencia de caídas industriales se inició en julio (-0,8 %) y se profundizó en los meses siguientes: agosto (-4,3 %), septiembre (-0,5 %), octubre (-2,8 %) y noviembre (-8,7 %). El retroceso fue generalizado en la mayoría de los rubros, con fuertes descensos en sectores clave.

Entre las bajas más pronunciadas se destacaron productos textiles (-36,7 %), vehículos automotores y autopartes (-23 %), productos de metal (-18,6 %), maquinaria y equipo (-17,9 %) y prendas de vestir, cuero y calzado (-17,6 %). También mostraron caídas relevantes alimentos y bebidas (-7,8 %), productos químicos (-3,4 %) e industrias metálicas básicas (-3,1 %).

Construcción, en rojo

La construcción, por su parte, volvió a registrar un resultado negativo tras haber caído en enero (-1,4 %), según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC). En noviembre, además de la baja interanual del 4,7%, el sector mostró una contracción mensual del 4,1%. No obstante, en el acumulado de los primeros 11 meses del año exhibió un crecimiento del 6,6%.

El análisis por insumos mostró un comportamiento dispar, con subas puntuales en artículos sanitarios, hormigón y asfalto, y caídas en materiales clave como cemento, pinturas, yeso y ladrillos. Las expectativas para el corto plazo continúan siendo desfavorables, ya que la mayoría de las empresas prevé estancamiento o caída de la actividad entre diciembre y febrero, tanto en obras privadas como públicas.