16 de Enero, Salta, Argentina
Clima en Salta
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Lionel Messi
Rally Dakar 2026
Kevin Benavides
Internacionales

Tensión en Minneapolis: otros doce detenidos en distintas protestas

Se multiplican las marchas y las críticas contra los procedimientos de ICE.
Viernes, 16 de enero de 2026 21:01
Otras doce personas fueron arrestadas durante las manifestaciones de las últimas horas contra las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, la ciudad más grande del estado de Minnesota, informaron hoy las autoridades.

Las manifestaciones continuaron este jueves y multitudes han seguido reuniéndose afuera del Edificio Federal Bishop Henry Whipple, informaron medios locales.

 

 

Por su parte, el presidente Donald Trump, criticó nuevamente a los demócratas que gobiernan Minnesota en su red Truth Social. "El gobernador y el alcalde no sabe qué hacer, han perdido por completo el control", agregó. 

Este jueves, Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota y dijo que esta medida "pondría fin rápidamente a la farsa" que está ocurriendo en el estado.

Las manifestaciones continúan después de una serie de incidentes en el estado relacionados con los agentes federales de ICE.

 

 

El 7 de enero, un agente de ICE mató a Renee Good, una mujer y madre de familia de 37 años de edad, lo que generó protestas a nivel nacional, según supo la agencia Noticias Argentinas, a través de Xinhua.__IP__

El miércoles, otro agente de ICE hirió de bala en la pierna a un venezolano "después de haber sido emboscado y atacado" por otras dos personas y el inmigrante al que intentaban arrestar, informó el DHS. Las protestas se intensificaron después del segundo incidente relacionado con ICE en cerca de una semana.

