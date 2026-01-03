"La madrugada de este sábado, 3 de enero, el cielo ha tronado sobre Caracas con múltiples explosiones que han roto el silencio posterior a las fiestas navideñas", escribe Florantonia Singer, desde Caracas, para El País de Madrid. Es una crónica que se escribe con lo que le va dictando la piel.

El Tribuno se comunicó con la periodista venezolana para preguntar de primera mano sobre el estado de ánimo de la gente en las calles.

"Hemos pasado horas de extrema tensión e incertidumbre. Fueron 2 horas de bombardeos, con aviones y helicópteros sobrevolando en la madrugada y mucho miedo. Si bien ahora sabemos que los daños fueron focalizados en instalaciones militares, en ese momento (del bombardeo) sentimos mucho miedo porque no se sabía nada. No estábamos preparados ni tampoco vivimos nada parecido", contó angustiada la trabajadora de prensa.

Si bien hubo dos golpes de Estado en la historia reciente de Venezuela, no se pueden comparar a un ataque, a gran escala, de la fuerza militar más poderosa del mundo.

Florantonia Singer es colaboradora de El País, de España, está a cargo de la corresponsalía en Venezuela hace 8 años. Trabaja como periodista hace 20 años y forma parte de un medio de periodismo offline, hiperlocal en Caracas.

Venezuela no se preparó para un ataque de EEUU; al menos su gente no tuvo ejercicios de prevención, protocolos de actuación en caso de ataque ni nadie le dijo qué hacer en la situación de un bombardeo.

"Nadie se imaginó que nos iban a bombardear. Estaba anunciado, Trump lo dijo muchas veces, pero uno no se imagina lo que es un bombardeo. Por eso ahora la gente tiene mucho miedo. En la mañana salieron los funcionarios del Gobierno a convocar a la gente a las calles para apoyar a Maduro y exigir pruebas de vida y certezas, pero no tuvo la convocatoria esperada porque la gente siente el miedo. Miedo de diferentes partes: el de afuera, de los bombardeos; pero también el de adentro, con la presión de los chavistas. Entonces nadie quiere (ni puede) expresarse libremente", dijo Singer.

El temor y la incertidumbre, que hace referencia Singer, es por lo que puedan hacer los cuerpos de inteligencia y los grupos de choque del chavismo.

Contó que más que concentrarse para apoyar al Gobierno los venezolanos salieron a aprovisionarse de mercadería, agua y alimentos para lo que puede seguir en este conflicto bélico que espera la palabra de Trump al mediodía. No hay hasta ahora certezas de nada.

"Nos dijeron que la vicepresidenta (Delcy Rodríguez) salió del país; tendría que asumir ella. No sabemos nada de Maduro. Si está vivo, si está en Venezuela; sólo tenemos sospechas y una sociedad atemorizada", concluyó la periodista.

Sin el sucesor de Hugo Chávez, que asumió el poder en abril de 2013, la Presidencia debería asumir la vicepresidenta Delcy Rodríguez, cuyo paradero sigue sin conocerse porque hasta ahora, el único dirigente del chavismo en comparecer ha sido el titular de Defensa, Vladimir Padrino López.

Afirmó que lo único que hay en Venezuela son las incertidumbres ya que las verdades, como en todo conflicto armado, son las primeras víctimas.