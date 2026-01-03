PUBLICIDAD

caida de maduro
El tiempo en Salta
Captura de Nicolás Maduro
Rally Dakar 2026
Alimentación en verano
Venezuela
Venezuela
La caída de Maduro
La caída de Maduro
Internacionales

Corina Machado pide estar atentos a transición en Venezuela y dice que González debe asumir el poder

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, llamó a los venezolanos a mantenerse vigilantes hasta que se concrete la transición y exigió que Edmundo González Urrutia asuma de inmediato la Presidencia, mientras Washington confirmó que el mandatario será juzgado en Nueva York.
Sabado, 03 de enero de 2026 13:52
La líder opositora y premio nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, llamó este sábado a los venezolanos a estar vigilantes hasta que se "concrete la transición" en Venezuela y aseguró que Edmundo González Urrutia "debe asumir de inmediato" el poder en el país, luego de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro en medio de un ataque.

A través de un comunicado, compartido en su cuenta de X, Machado llamó a los venezolanos que están en su país a estar "listos para poner en marcha" algo que dijo anunciará "muy pronto" a través de sus canales oficiales, sin precisar detalles.

"Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", prometió la nobel de la Paz.

La opositora manifestó que Estados Unidos ha "cumplido su promesa de hacer valer la ley" ante la "negativa" de Maduro de "aceptar una salida negociada".

"Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones", subrayó.

Machado reclama la victoria de González Urrutia, a quien da como ganador de las presidenciales del 28 de julio de 2024, y rechaza el resultado que otorgó el triunfo a Maduro.

"Esta es la hora de los ciudadanos (...). Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran", instó la exdiputada.

Por su parte, González Urrutia se dirigió a los venezolanos en estas horas que calificó como "decisivas" y dijo estar listo para la "gran operación de la reconstrucción" de Venezuela.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró este sábado que Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario del país caribeño por cuatro cargos, incluidos el de conspiración para el narcoterrorismo.

En un mensaje en la red social Truth Social, Trump confirmó hoy que EE.UU. ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

