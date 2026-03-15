El precio del petróleo impacta en el mundo

La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán no solo está conmoviendo a todo el mundo árabe, sino que se ha convertido en una catástrofe energética latente. Todas las secuelas del conflicto son imprevisibles, porque el régimen teocrático ha convertido a su país en un Estado terrorista, con una mística suicida que lo conduce a llevar la resistencia a límites incalculables, y a cualquier parte del mundo.

Un ejemplo lo brinda en estos días: ya debilitado en su poderío militar y con las organizaciones Hamás y Hezbollah, con su casi destruidas; incluso, con un nuevo ayatolah que aún no se ha mostrado en público, Teherán logró bloquear la salida marítima del Golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo crudo. Este bloqueo está provocando la mayor interrupción del suministro registrada hasta la fecha, y las petroleras afectadas están reduciendo la producción.

La consecuencia inmediata fue un impacto en el precio de los combustibles: el barril subió en horas de US$ 60/65 a US$ 120, con alteraciones provocadas por los diagnósticos contradictorios del presidente Donald Trump sobre la duración de la guerra, pero sobre todo por las amenazas del régimen iraní de resistir militarmente y de profundizar el bloqueo. Ayer, el barril de crudo costaba unos US$ 100.

En el acto aumentaron el precio de los combustibles de uso doméstico y el costo energético de los sistemas productivos del mundo.

La magnitud del riesgo para la economía mundial puede percibirse analizando la experiencia de la crisis del petróleo desencadenada cuando, el 16 de octubre de 1973, los miembros de la OPEP decidieron usar el petróleo como arma diplomática en respuesta al apoyo occidental a Israel en la guerra del Yom Kipur. Este embargo provocó una escasez mundial, cuadruplicando los precios, de $1.65 a casi $9 dólares por barril. De ese modo, generó una crisis de estanflación en Occidente, cerrando la era del petróleo barato.

Hoy, el escenario ha cambiado. Irán está enfrentado con todos los países árabes y habrá que ver cuánto puede sostener el bloqueo. Pero no sabemos el alcance del conflicto y no se debe olvidar que aquel embargo modificó la economía del mundo, y castigó a la Argentina y a Sudamérica.

A pesar de que muchos países están enfocados en el desarrollo de energías alternativas, los hidrocarburos siguen siendo el motor de la economía real del planeta. El cambio de matriz energética es incipiente. A tal punto que China, el país líder en transformación tecnológica, es el mayor importador de crudo del mundo; en enero y febrero alcanzó niveles récord, al importar 11,99 millones de barriles diarios y acumula reservas masivas para reforzar su seguridad energética.

Esta crisis encuentra a la Argentina en un momento de crecimiento de su capacidad exportadora del crudo proveniente de la cuenca neuquina; hoy se está colocando a US$ 70 por barril. Un salto en la cotización internacional representaría una inyección de inversiones en el país. Además, este incidente se produce en una etapa de sobreoferta que obligaba a bajar el precio en el mercado. Como contrapartida, el aumento del combustible va a tener fuerte impacto inflacionario, en la Argentina y en el mundo. Es decir, va a generar tensiones internas.

Para el presidente Donald Trump, que este año debe afrontar elecciones de medio término, La inflación puede tener efectos erosivos para su poder.

Para la Argentina, este escenario debe servir de experiencia acerca del ineludible rol del Estado para la necesaria diversificación del sistema productivo, energético y tecnológico. Tenemos yacimientos, pero necesitamos modernización y valor agregado. La crisis de 1973 fue un punto de inflexión muy negativo para nuestra endeble política económica. Más allá de las retóricas ideológicas, es crucial que el país se fortalezca desde la economía real.