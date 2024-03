Espinoza volvió con goles y nuevas metas en Zapla

Martín Martos no la tendrá nada fácil en Altos Hornos Zapla. Sucede que el “merengue” se reforzó con jerarquía para jugar el Torneo Apertura de la Liga Jujeña que arranca la semana entrante. Y entre ellos se concretó el regreso de Facundo Espinoza, entre otros (Leonardo Villa, Martín Marcial, Néstor Ruiz, Agustín Albornoz, Maximiliano Solís, Joaquín Molinauskas, Manduca y Vallejos).

El delantero ledesmense que ganó Torneo Anual, Copa Jujuy y Copa Norte en el 2023 con sus actuales compañeros, se perdió el “campañón” que hicieron los palpaleños en el último Regional. Por ese motivo ante El Tribuno de Jujuy declaró que “estoy muy contento por volver a sumar minutos en Zapla, jugar con mis compañeros y nos vamos preparando para todo lo que viene. Lo importante es que fue una linda práctica con Malvinas antes de empezar el torneo”, expresó tras el triunfo 2 a 1 donde convirtió el primer grito.

“Me sentí muy bien, ya cumplí la segunda semana entrenando con los muchachos, así que le estamos metiendo a full. Contento por el gol, siempre me pone feliz cuando se me da, siendo delantero eso nos da más confianza para seguir mejorando y trabajando”, agregando que “en lo personal pretendo ayudar al equipo. Siempre poniendo un granito de arena desde donde me toque y en lo grupal quiero conseguir todo lo que se consiguió en el 2023 y espero que este año se nos dé el ascenso. Vamos por todo lo que se nos cruce”, afirmó el exjugador de Herminio Arrieta, Sportivo Alberdi, Atlético Concepción de Tucumán, Defensores de Fraile Pintado, Independiente de Hipólito Yrigoyen, Unión Calilegua y Atlético Talleres, entre otros clubes.

En otro tramo, “Facu” se refirió a su salida de Zapla a fines del 2023 diciendo que “la verdad que fueron decisiones que uno tomó en su momento, fue lo que me parecía correcto pero cada uno tiene sus motivos, me fui a Tucumán a jugar el Regional también y creo que no hicimos una buena temporada, pero siempre estuve siguiendo y alentando a los chicos”, acotando que “por eso hay un cierto arrepentimiento por no haberlos acompañado, uno siempre aprende día a día. Estuve en Atlético Concepción de La Banda del Río Salí donde jugué y tuve la posibilidad de llevarlo a mi hermano, esa fue una de la razones, pero hoy estoy de nuevo vistiendo la camiseta de Zapla y eso me hace muy feliz y me da tranquilidad de estar aquí”, explicó. Al final resaltó que “ya tengo una edad en la que pienso mejor las cosas y quiero ayudar a mis compañeros, brindarme por completo, ojalá que pueda hacerlo bien y aprender cosas nuevas para quedarme todo el año”.

Ya está todo listo

El viernes 29 del corriente mes se pone en marcha el Torneo Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol. Será el inicio de primera división en masculino y femenino con dos zonas y las mismas se definieron de acuerdo a la posición de cada club en la tabla general de la temporada 2023. De acuerdo a esta tabla la Zona A: Zapla, Gimnasia, Malvinas, La Viña, Zapatón, Los Perales, Atlético Palpalá, Universitarios, San Francisco y Lavalle. Y la Zona B: Talleres, Cuyaya, Gorriti, El Cruce, Belgrano, Luján, Palermo, Nieva, Comercio y Alberdi. La fecha 1 en Zona A: Lavalle vs. San Francisco; Zapla vs. Universitario; Gimnasia vs. Atlético Palpalá; Malvinas vs. Los Perales y La Viña vs. Zapatón. En Zona B: Alberdi vs. Comercio; Talleres vs. Nieva; Cuyaya vs. Palermo; Atlético Gorriti vs. Luján y El Cruce vs. Belgrano.