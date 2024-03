Hoy arranca el Torneo Anual en dos zonas

La Liga Regional de Fútbol Jujeño desde hoy hará disputar el Torneo Anual 2024 que lleva el nombre de “Mario Melitón” y tendrá en competencia a doce clubes que buscarán empezar con el pie derecho para lograr llegar a clasificar al Torneo Regional. Íntegramente se disputará la fecha 1 del certamen que estará dividido en dos grupos donde los encuentros de 4º División comenzarán a partir de las 15 y los de Primera desde las 17.

Por un lado, en la Zona Norte se medirán el Club Atlético El Talar con Sportivo Leach de Caimancito, que retorna a la competencia oficial doméstica, en el Complejo Municipal El Talar. Mientras que en la cancha de Mitre de Calilegua, se medirá el dueño de casa frente al Club Atlético Defensores de Yuto. Y el partido que completa el grupo será entre el Club Deportivo, Social y Cultural Las Yungas de Caimancito y Unión Calilegua en el Complejo Municipal de Caimancito. En tanto que por la Zona Sur lo harán en la cancha de Defensores de Fraile Pintado, Peñarol de esa localidad ramaleña que recibirá a San Francisco Bancario.

Del mismo modo en el estadio “Ángel Lamas” de Libertador, se verán las caras Sportivo Alberdi contra Defensores de Fraile Pintado. Por último, en el estadio “Ernesto Escalante”, se cruzarán Herminio Arrieta y Central Norte. Por otra parte, en la semana se dieron a conocer los cruces de Copa Jujuy 2024. Sabiendo que la primera serie de los partidos de ida está prevista para el jueves 28/03 y la vuelta para el martes 02/04. A continuación se detallará cada uno de los cotejos de ida programados: Herminio Arrieta vs. Sportivo Leach; Unión Calilegua vs. Atlético El Talar; Defensores de Fraile Pintado vs. Deportivo Social Las Yungas y Sportivo Alberdi vs. Mitre de Calilegua.