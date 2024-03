"El Mariscal" empezó la preparación

Con los valores como prioridad. La Escuelita de Fútbol Infantil "El Mariscal" de Palpalá arrancó con una nueva temporada bajo la coordinación de Diego Aquino.

"Iniciamos en el mes de marzo, ya con este son 9 años con la Escuelita donde tratamos para seguir sumando chicos y haciendo lo que a uno le gusta que es guiarlos y acompañarlos en la formación. Estamos por el momento los días lunes y miércoles en la cancha de Colo Colo y los martes y jueves en el Complejo Savio, en ambos de 18.30 a 19.30", agregando que "los desafíos son incrementar los conocimientos en los chicos que tengan ganas de aprender y disfrutar de esta etapa, buscando los resultados, pero siendo optimista en la idea y en los pensamientos que uno tiene. Desde el nene que juega bien, desde el que está aprendiendo y arranca de cero, pero siempre con la misma ideología", expresó.

Atendiendo a la contención que se brinda y atravesando un difícil momento económico a nivel nacional, explicó que "si bien este es mi trabajo, soy consciente de la situación que estamos viviendo todos y en lo que podemos les damos una mano a los chicos en lo que necesiten. Si Dios quiere, este año vamos a estar participando en el torneo que se juegan los días viernes en el Club Zapla y estamos con ese objetivo de seguir haciendo experiencia en todas las categorías". Para los que deseen sumarse, explicó que "necesitamos el apto físico, que tengan ganas de sumarse e integrarse y es abierto para todos. Hace años que vengo trabajando, ya tuve a cargo a chicos con discapacidades, con autismo y es lindo poder ayudarlos con el grupo de trabajo", destacó.

Por otro lado, en los personal Aquino contó que "una buena noticia de este año es que me tuvieron en cuenta con el proyecto presentando en Zapla y volví a la institución donde tuve lindos momentos como jugador y también mis inicios como formador porque tuve la suerte de dirigir a chicos que llegaron a jugar en Primera División y eso es lo grato para uno que tratar de fortalecer su crecimiento deportivo", acotando que "arrancamos en la categoría Sub 15 con las categorías 2009 y 2010. Es una importante responsabilidad porque también se hizo un seleccionado y uno en su momento la pasó porque al seleccionar chicos no podés conformar a todos. Y el número de chicos que se venía manejando tampoco era posible con 50 chicos, por eso se redujo", comentó.

Al final adelantó que "la fecha de arranque de las inferiores no está definido, pero estamos cada vez más cerca y tratando de poner a los chicos a punto porque muchos vienen de vacaciones y es necesario la preparación física".