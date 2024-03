Independiente recibe a River en choque clásico

Los dos salen obligados a ganar. Independiente recibe a River Plate desde las 19.15 en partido correspondiente a la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional en el estadio "Libertadores de América" con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Ambos equipos tienen 14 puntos, pero por diferencia de gol, el "diablo rojo" está cuarto, último escalón de los que clasifican, mientras que el "millonario" se mantiene en lo más alto de las posiciones.

Independiente viene de un empate en condición de visitante frente a Barracas Central. El encuentro en el "Ducó" terminó 2-2 y con un clima muy tenso con respecto al arbitraje. Pablo Dóvalo quedó en el ojo de la tormenta: el equipo de Carlos Tevez reclamaban penal y la expulsión Alexis Domínguez por una dura entrada a Iván Marcone, cosa que no sucedió. Finalmente, el futbolista del Guapo fue el encargado de poner el 2-1 parcial y la situación escaló, siguiendo post partido.

Por su parte, River Plate viene de ganarle 2-0 a Independiente de Rivadavia en el "Monumental", con un doblete de Miguel Ángel Borja y logró romper una extensa racha de empates y volvió al triunfo con su gente.

En la previa del partido, Martín Demichelis se refirió a la situación arbitral tras la reciente disputa de Independiente y Tevez post Barracas Central: "Creo que desde el primer día que estoy acá no hablé jamás de los árbitros, hemos tenido acciones donde pudimos salir favorecidos y en otra desfavorecidos y no hablé nunca de los árbitros. No lo haré ahora", precisó.

La fecha comienza a partir de las 17 con el encuentro entre Gimnasia y Esgrima de La Plata frente a Barracas Central en el estadio "Juan Carmelo Zerillo".

Pero en el "bosque", más allá del complicado momento que atraviesa el DT Madelón, podría irse del "lobo" en caso de una derrota, la preocupación pasa por los fallos arbitrales que hay en base a cada presentación del rival de turno.

Más tarde, a las 21.30, Instituto que marcha tercero en la misma zona del "rojo" y River, visita al necesitado Rosario Central.