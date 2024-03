Diputados buscan soluciones al conflicto del transporte

La Comisión de Transporte de la Legislatura Provincial se reunió ayer con la Cámara de Transporte para abordar la problemática del sector sobre la dificultad para actualizar los sueldos de los choferes tras la quita de subsidios por parte del Gobierno Nacional. Para afrontarlos harían falta 500 millones de pesos, una cifra inviable por lo que la Cámara de Transporte está elaborando un convenio para que cada trabajador cobre 729.000 pesos, con aportes del Gobierno.

El presidente de la Comisión de Transporte, diputado Rubén Rivarola, manifestó la preocupación existente frente a esta situación. "Siempre queremos dar solución pero hoy no es posible resolver la quita de subsidios que viene de Nación", expresó el legislador. "La problemática crucial es que las empresas de transporte no están pudiendo afrontar el pago del total del sueldo de los trabajadores", afirmó Rivarola.

Según lo expuesto por la cámara para hacer frente a los aumentos salariales esperados en el sector, sería necesario contar con un total de 500 millones de pesos. No descartó que desde la Comisión y la Cámara de Transporte se pueda abordar ante el Gobierno nacional el problema de modo de explicar cuál es la realidad que está afectando a Jujuy al igual que a otras provincias.

En cuanto a la posibilidad de regular la competencia desleal del transporte no regulado, Rivarola planteó la necesidad de brindar mayor protección a las empresas de transporte que pagan impuestos, aunque también instó a considerar a aquellos trabajadores que dependen de este sector informal. "Habría que buscar algo general para todos", sostuvo Rivarola.

La Comisión de Transporte se comprometió a trabajar conjuntamente con el Gobierno provincial y la Cámara del Transporte para encontrar una solución que beneficie tanto a los trabajadores como a los usuarios del servicio de transporte, a pesar de los desafíos financieros y la falta de subsidios.

Propuesta para convenio

Guillermo Ruíz, referente de la Cámara de Transporte, coincidió en la misma preocupación al explicar que las empresas están enfrentando números insostenibles debido a la quita de subsidios. Ante esta situación, la Cámara de Transporte propuso un convenio para que cada trabajador cobre un monto de 729.000 pesos. Este aporte se distribuiría entre el Gobierno y las empresas de transporte, comenzando con 100 millones de pesos por parte del Estado y sumando aportes progresivos de las empresas.

"Es una cifra que puso el Gobierno: 100 millones de pesos ahora y va a poner lo mismo en abril y nosotros las empresas vamos a poner 100, 123, 143, 163 hasta llegar al monto de 729 mil pesos", detalló Ruiz. Este esquema de pagos ya comenzó a implementarse con un primer pago de 100.000 pesos el pasado viernes, y se espera completar el monto el 5 de abril y así sucesivamente.

Sin embargo, señaló que esta propuesta aún resulta insuficiente para equiparar los salarios de los choferes con los del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), quienes seguirían recibiendo subsidios y piden 1.000.000 de pesos que con viáticos alcanzarían 1.070.000.

Además, el empresario destacó que no hay posibilidad de incrementar el precio del boleto para cubrir estos costos, ya que esto afectaría directamente a los usuarios y provocaría más paros en el servicio.

Por su parte, Ruíz enfatizó que el objetivo principal de estas gestiones es evitar los paros y buscar soluciones al conflicto. "No queremos complicaciones, el paro no trae soluciones porque no aparece la plata", explicó.

Médicos exponen que hay crisis sanitaria y de recursos humanos

La Comisión de Salud de la Legislatura provincial se reunió ayer con representantes médicos de diversos nosocomios locales y gremios del sector, quienes manifestaron una profunda preocupación por la crisis sanitaria y la falta de recursos humanos en el sistema de salud.

"Nos contaron acerca de otras dificultades que ven dentro del funcionamiento del sistema sanitario y la necesidad que hay de fortalecer los distintos niveles de atención, poner énfasis en el primer nivel de atención, acerca de la crisis de recursos humanos en salud; que también es algo fuerte en todo el país", explicó el presidente de la Comisión de Salud, diputado Omar Gutiérrez.

Mientras Daniela Vélez, legisladora del bloque del PJ, detalló que el equipo de Hemoterapia provincial solicitó mejoras en las condiciones de extracción de sangre, incluyendo la adquisición de un móvil sanitario. Además, médicos de distintas áreas, tanto del interior como de esta capital expusieron sus inquietudes por lo que aseguró que desde la comisión prevén realizar todas las gestiones posibles para brindar respuestas a los trabajadores de la salud.

La médica Estela Manero del hospital "Pablo Soria", describió las adversidades que enfrenta el equipo de salud, desde los bajos ingresos hasta la deteriorada capacidad de atención pública. "Los hospitales están siendo desmantelados, no cuentan con los recursos necesarios para atender a los pacientes", lamentó Manero.

Por su parte, Patricia Meyer, representante de Amra y médica del hospital Materno Infantil expresó que "todos tenemos un punto en común, defender la salud pública que hoy la vemos en riesgo". Destacó que solicitaron ayuda, protección y restablecimiento del diálogo con el gobierno. Dijo que tras una reunión previa con el gobernador, se acordó un impasse en las medidas de fuerza hasta el 5 de abril, fecha en la que evaluarán las respuestas obtenidas.

En tanto, Nicolás Fernández, secretario General de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Provincia (Apuap) expuso tres iniciativas preocupantes para el equipo de salud, el decreto 27, la resolución 836 y la reglamentación de la ley 6.384 que aseguró vulnera derechos consagrados en las leyes de carrera y buscan un fuerte achicamiento y desmantelamiento del sistema público de salud.