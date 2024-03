Camino listo para ascender al Cerro de la Cruz mañana

Como cada Viernes Santo, se realizará la tradicional peregrinación hacia el Cerro de la Cruz en el barrio Cerro Las Rosas de la capital jujeña. Los caminos están totalmente despejados para mañana en el ascenso a lo largo de los 14 calvarios.

La Iglesia Católica conmemora la muerte de Jesucristo y miles de fieles profesan su fe realizando el ascenso al tradicional Cristo de la Hermandad, ubicado en dicho barrio. Familias, jóvenes y gente de todas las edades reviven el tradicional Vía Crucis, que retrata la Pasión de Cristo camino a la cruz.

En ese sentido, Juan Carlos Cuestas, de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, manifestó a El Tribuno de Jujuy que "tenemos la tradicional subida de la cruz y la familia en multitud se convoca y hace su vivencia de fe, es un momento en el que se pide y se agradece".

También recordó que en 2023 se terminó suspendiendo el ascenso al Cerro de la Cruz por las persistentes lluvias. Por tal motivo, esperan que el tiempo acompañe para recibir a miles de devotos. "Hoy no se puede hablar con cierta certeza de la cantidad de personas que puedan llegar a la Cruz, pero en 2022 tuvimos un conteo de 2.500 a 3.000 personas desde las 8 hasta las 14, eso es el número aproximado que esperamos", anticipó el padre.

JUAN CARLOS CUESTAS

La grilla de actividades comenzará desde las 8 con "sacerdotes confesando para aquellos que quieran reconciliarse y recuperar su amistad con Dios", y a las 14 se celebrará la palabra en el que se genera "un momento en el cual acompañamos el camino, la entrega y la muerte de Jesús en la Cruz, por eso no hay misa". Y en la parroquia del barrio Mariano Moreno, desde las 19, se llevará adelante "otra celebración de la palabra con la comunidad, todo están invitados".

El padre también se refirió al significado del ascenso al cerro de la cruz y lo señaló como un "acompañamiento a Jesús" cuando fue juzgado y condenado a muerte.

Luego destacó que algunas personas suelen subir el Jueves Santo (por hoy), por lo que solicitaron que haya una guardia de la Policía para que esté en el lugar desde esta jornada a fin de resguardar la seguridad de los peregrinos.

Labor de la comuna

CERRO DE LA CRUZ | ESPERAN A MILES DE PEREGRINOS.

Desde el municipio estuvieron realizando trabajos en el acondicionamiento del camino para que los senderos se encuentren en óptimas condiciones en la subida de fe de los vecinos. "Como todos los años, antes que se realice el ascenso a la Cruz nos juntamos en reuniones con el municipio capitalino y personal del Ministerio de Salud y con todos los responsables que velan para la seguridad del ciudadano", sostuvo, agregando que "la logística está y en los últimos días trabajaron las maquinarias para dejar en condiciones el camino a la subida del cerro".

Es por eso que invitan, esperando un cielo despejado y la calidez del tiempo, a subir por el terreno escarpado con un esfuerzo considerable para los devotos, aunque tanto las fuerzas de seguridad, como el Same, se encontrarán apostadas durante el recorrido para atender cualquier emergencia. "El Same va a estar presente porque siempre pasa que hay descompensaciones, hay muchos que van sin desayunar o no se hidratan, ya se lanzaron flyers en las redes para brindar recomendaciones, es una subida corta pero hay que estar preparado y estar acompañado de la familia", cerró.