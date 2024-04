“Un puñado de iluminados cree que se merece ganar una fortuna”

Un día después del escándalo que se produjo en la Cámara Alta por el abultado incremento de los sueldos, el jefe de los senadores del PRO, Luis Juez, brindó un reportaje a El Tribuno de Jujuy donde calificó la situación de "imposible de explicar". Además, señaló que él no va a cobrar "ni un centavo más" de lo que percibió este mes.

¿Cómo tomó la votación a mano alzada y sin debate en que los senadores se subieron las dietas de 1,7 a $4 millones?

Fue un acto bochornoso, vergonzoso, imposible de explicar. Hubo una falta absoluta de empatía en un momento en donde la sociedad está viviendo un momento extremadamente complejo. De verdad, lo que no tiene explicación no se puede explicar y lo de ayer fue un acto inexplicable.

Teniendo en cuenta que hace 40 días tuvieron que dar marcha atrás con el aumento en las dietas, ¿qué cree que pasó ahora para que se apruebe tan rápido?

Por eso, si vos no pudiste justificar hace cuarenta días atrás un incremento salarial discutido a plena luz del día en una paritaria con el gremio legislativo, absolutamente plasmada por la norma donde dice que cuando se discute con el gremio legislativo el incremento de los módulos también involucra a los legisladores, ¿cuál es el argumento para llevar adelante la locura de ayer (por el jueves)? Ninguno. Sería absolutamente importante que quedara claro quién votó de qué manera, porque lo peor que puede pasar son las generalizaciones. Lo peor que te puede pasar es que todo el mundo crea que somos todos lo mismo y no somos todos lo mismo. Acabo de presentar un proyecto y anoche (por el jueves a la noche) lo llamé al jefe de los senadores de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, y le dije que vamos a presentar un proyecto de resolución retrotrayendo la situación al día de ayer (por el jueves). El objetivo es que si quieren discutir esto se haga a plena luz del día y con absolutos argumentos y cuando se tenga que votar se haga de la forma que se debe hacer y que quede absolutamente claro quién es quién y de qué manera votó cada uno. Vamos a intentar aprobar esta resolución, y si no se puede ya tomaremos otra decisión.

En el caso de que no avance la resolución que plantea, ¿usted estaría dispuesto a no cobrar el aumento?

Yo te doy mi palabra de honor: no me vas a encontrar a mí cobrando un centavo más de lo que cobré en este mes. Pero ese es el plan B porque estaría disponiendo de un recurso que no me corresponde, porque creo que es absolutamente inoportuna esta discusión en un momento en donde la mayoría de los hogares está eligiendo si comen al mediodía o a la noche o cómo hacen para salir de la prepaga sabiendo que el hospital público está saturado. En ese contexto, un puñado de iluminados cree que se merece ganar una fortuna.

Pese a haber sido mayoría los que lo votaron, fueron muy pocos los senadores que salieron públicamente a respaldar el aumento...

Obvio. Intentá hablar con algún senador que votó a favor, a ver qué explicación tiene. No vas a encontrar a ninguno. Desde ayer (por el jueves) a las 14 estoy dando explicaciones de lo inexplicable, haciéndome cargo de un tema que no me corresponde y poniendo la cara por la inconducta de otros. Por eso hay que saber el nombre y apellido de quien votó, de qué manera.

El jefe de bloque del oficialismo había dicho que el Presidente estaba al tanto de que se iba a producir esa votación, ¿no piensa que se debió haber hecho algún intento para hacer caer la sesión?

No conozco. cuando terminó la sesión y vi el tuit del presidente Javier Milei le mandé un mensaje: "quiero decirle que los siete senadores que integran el bloque del Frente Pro votamos en contra, no sólo fueron los de La Libertad Avanza". Me dijo "deme un rato, ya voy a ver" y al rato corrigió el tuit y dijo que había otros senadores. La verdad es que no sé si el presidente lo sabía o no lo sabía, ese nivel de información no lo tengo porque no soy parte del Gobierno. Pero claramente fue un acto vergonzoso.

Muchos senadores radicales votaron a favor del aumento, ¿no cree que eso mancha a Juntos por el Cambio como alianza política?

Que cada uno se haga cargo de sus conductas. Fue una locura, no importa si algunos dirigentes del radicalismo votaron el incremento, fue una locura. Fue una locura ver al presidente de la UCR (Martín Lousteau) votar el aumento de su sueldo, inclusive haciéndolo de manera vergonzosa.

Otra cosa que llama la atención es que el Gobierno pone un techo bajo a las paritarias y el aumento en el Senado superó el 100 por ciento.

Es un acto desvergonzado y lo digo con las consecuencias que eso me puede traer. Es una locura, en el medio de la angustia colectiva generalizada.

Uno de los argumentos que se escucharon para justificar el aumento es que el Gobierno había subido la categoría del vocero Manuel Adorni y que pasaba a cobrar $4 millones...

Entonces que le pidan al Presidente que los nombre funcionarios. Cuando vos te hacés votar por la gente no hay mayor honor que representar a tus vecinos. Yo no hago política por un sueldo. No es un problema de cuánto ganan los senadores, sino de la dignidad de lo que representan. Si entendiéramos bien este concepto claramente la política no tendría el desprestigio que tiene hoy. Después nos enojamos porque la gente vota de la forma en la que vota. ¿Cómo va a votar si el desprestigio es absoluto?

Al defender el aumento la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio sostuvo que hace rato, que en el Senado no son todos ricos y que los del interior gastan en alojamiento, ¿qué opina de ese argumento?

Esa discusión dala en público en un debate con transparencia. Por eso estamos planteando un proyecto de resolución retrotraer todo y si se da ese debate hay que hacerlo a cara de perro. Que la gente sepa cuáles son tus planteos, no de la forma esta, no atrás de un biombo.