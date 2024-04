“Creo en el Estado presente con la participación privada”

El presidente del Concejo Deliberante de Salvador de Jujuy, Lisandro Aguiar, justificó la legislación de emergencia para ámbitos hídricos, viales, sociales, pluvial y de infraestructura, declarada por el cuerpo parlamentario en su ordenanza 7.985/24, en dos razones fundamentales: la primera la situación derivada de las inclemencias climáticas, como la acumulación de lluvias y las consecuencias que eso acarreó a la infraestructura de la ciudad; y la segunda, lo que denominó "las decisiones tomadas por el Gobierno nacional, que significan muchísimo sacrificio para todos los estamentos de la vida en el país, tanto estatales como familiares.

Las familias de clases bajas, las de clase media y aún las de clases más acomodadas que han visto variar su calidad de vida. Y en el caso del Estado, hubieron fuertes descuentos en partidas de la coparticipación federal y eso impactó en lo que reciben los municipios tanto en forma directa como indirecta. Por ejemplo, la obra pública, el recorte de subsidios al transporte, y se han generado descuentos en programas como el 'Generar salud'. Hemos tenido que revisar toda la estructura de costos del municipio", señaló Aguiar, durante el diálogo compartido en el programa "El Pulso de la Semana" que se emitió el lunes en vivo por el streaming y la página web de El Tribuno de Jujuy, en dúplex con Jujuy FM (101.7mgz).

También lamentó "que se hayan afectado hasta convenios firmados de obras en ejecución que generan impacto positivo en los barrios como los multiespacios, de Chijra y de Mariano Moreno. El Municipio ha decidido continuarlas con recursos propios". También se definió sobre la tasa vial, el futuro del Begu, el sistema de estacionamiento pago, y la situación del servicio de taxis en la ciudad.

CONCEJAL | AGUIAR HABLÓ DE LOS TEMAS QUE SE ABORDAN EN EL DELIBERATIVO.

El caso de la denominada "tasa vial", que recarga el precio de los combustibles para crear un fondo de reparación de calles, fue abordado en la charla con el conductor del ciclo y director editor de El Tribuno de Jujuy, Carlos Ferraro. "Hay diecinueve municipios del conurbano bonaerense que aplican esta tasa, y en el país, hay más de cincuenta. No es algo anómalo, sino producto de la necesidad de financiar obras". Y agregó: "Que un vecino pueda aportar para que su ciudad se vea mejor y más segura me parece un dato importante, y tendría su correlato, según sugirió el intendente Jorge, con que actores del sector privado, colegio de arquitectos, de ingenieros, la propia cámara de expendedores de combustibles, etc. participen del control de la recaudación de este tributo y cómo se lo invierte en obras. Me parece importante destacar que un vehículo que cargue unos $160.000 por mes, pagaría el valor de una gaseosa de primera marca de litro y medio", remarcó el concejal radical.

En otro momento de la charla. Lisandro Aguiar confirmó "la voluntad política de sostener el Begu (Boleto Estudiantil Gratuito y Universal). Pero la decisión del gobierno nacional de cortar los subsidios al interior nos hace difícil mantenerlo más allá de julio. Recibíamos 450 millones de pesos para el Begu y de un día para otro se cortó. Si no pudiéramos mantenerlo, se volvería al boleto escolar", recalcó el edil.

Frente al planteo de concejales de izquierda referido al sistema de estacionamiento pago, destacó el titular del HCD: "Por una razón ideológica, que es la idea que nada debe ser privado. Nosotros creemos en el Estado presente y en la interacción con el sector privado. En el sistema de estacionamiento creemos que deben buscar nuevas tecnologías. Y en estos momentos, estamos discutiendo un pliego de llamado a una licitación pública nacional para convocar a todos los actores privados que aporte tecnología para el cobro y control del estacionamiento medido. Esperamos propuestas jujeñas y de todo el país", anunció. "El actual 'Vía parking' es un éxito que recauda más de 120 millones de pesos que van a financiar los CDIs, a la escuela municipal Marina Vilte, y a los 59 discapacitados que forman parte del control", agregó el titular del parlamento capitalino.

Taxis y política

La espinosa cuestión de los taxis en la ciudad, mereció esta explicación de Aguiar: "La tarifa termina siendo el sueldo para tres mil familias. Hay 1.200 taxis y cada auto tiene dos choferes. Hay que tener mucho cuidado con esto, hacer seguimiento de las variables, combustibles, repuestos, etc. Tampoco podemos permitir que un sistema alternativo, como los taxis compartidos, sea más barato que el colectivo, porque genera una competencia desleal". Consultado sobre el ingreso de Uber y Cabify y otras aplicaciones, Aguiar dijo: "Creo que es fundamental la tecnificación, que simplifiquen la vida del vecino, pero teniendo cuidado con la preservación de las fuentes de trabajo. Ése es el desafío que se viene para el Concejo Deliberante", admitió.

Ya en su rol puramente político, Lisandro Aguiar, presidente del Comité Capital de la UCR, expresó: "Creo en la democracia social con un Estado presente, por eso no comparto que haya que dejar de pagar salarios y jubilaciones dignas, ni descuidar la obligación de atender la salud, la educación o toda la obra pública". Consultado acerca de su posición con respecto a la presidencia radical de Martín Lousteau, fue escueto y claro: "Yo soy orgánico. Los acuerdos o desacuerdos debemos debatirlos dentro del partido. Los que se fueron de la UCR, claro, ya no podrán opinar", señaló para finalizar.