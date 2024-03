Palpalá: vecinos de Las Tipas piden más frecuencias en los colectivos

Los residentes del barrio Las Tipas de Palpalá solicitan que mejoren las frecuencias y unidades de colectivos de la empresa Gral. Savio, ya que en los horarios picos las pocas unidades que circulan no paran debido a que se encuentran llenas.

Otra de las problemáticas es que no cumplen con los horarios de los recorridos y en muchas oportunidades los vecinos esperan hasta más de 45 minutos, afectando día a día a los usuarios que utilizan el servicio público.

Susana Bejarano comento a El Tribuno de Jujuy: “hay días que no pasan a horario y no cumplen con los recorridos por lo cual los niños llegan tarde a la escuela, los que salimos a trabajar temprano por más que salgamos temprano de nuestras casas llegamos tarde una porque los colectivos no pasan a horario y otra porque se llenan y ya no paran”

Noelia Lamendola dijo: “venir desde el centro hasta aquí es una odisea en los horarios pico, yo no sé si no se dan cuenta los empresarios y los choferes en ese horario es donde más unidades se necesitan, deberían dejar entrar a otra empresa ya que ellos no pueden darnos una solución”

“Los fines de semanas son aún más reducidas las unidades pasan cada hora y media y a partir de las 13 hasta las 18 es peor porque solo circula uno. Con respecto a los colectivos interurbano que recorren el barrio las Tipas y la ciudad siderúrgica tampoco logran cumplir con el recorrido”, opinó Lucrecia Toledo.

Estos son algunos de los testimonios que nos brindaron los vecinos. Además, comentaron que en distintas oportunidades presentaron notas a la empresa Gral. Savio solicitando más unidades para realizar los diferentes recorridos y no obtuvieron respuesta alguna. Si bien los inspectores realizan los recorridos verificando si las unidades se encuentran cumpliendo con los recorridos, solo dura unos días en el cual cumplen con los recorridos y horarios.

Los vecinos cansados de vivir esta situación todos los días solicitan que la empresa les brinde respuestas a sus pedidos.