Oscar Jayat en Libertador

El Concejo Deliberante de Libertador General San Martín inició el período de sesiones ordinarias 2024 con la presencia del intendente Oscar Jayat quien dio su mensaje a la comunidad.

El acto se realizó en el recinto del deliberativo y estuvieron presentes todo el cuerpo deliberativo, funcionarios municipales, el diputado provincial Iván Poncio e invitados especiales. El jefe comunal se mostró muy preocupado al señalar que su gestión deberá afrontar varios juicios millonarios de administraciones anteriores, remarcando que uno de ellos es en dólares.

El intendente dijo que es un gran problema, puesto que son cifras muy grandes. Sobre la delicada situación financiera de la comuna, expresó que “en estos últimos tiempos el municipio viene sufriendo el embate de juicios que están perjudicando el normal desenvolvimiento en obras y proyectos”, por lo que informó que el fiscal de Estado Municipal, Claudio Mendieta, dará detalles al respecto en una conferencia de prensa.

Jayat realizó varios anuncios, todos con recursos propios, aclarando que no se planificarán obras con recursos nacionales ni provinciales. Dijo que se abocará al trabajo en el predio ferial del barrio 40 Hectáreas. Además, mencionó la construcción de algunos derivadores de tránsito, pavimentos de vinculación con la ruta nacional 34 y la continuidad del plan de bacheo en la ciudad. También habló sobre lo que llamó “salvaje ajuste” que el presidente Javier Milei está aplicando a las provincias y por ende a los municipios. “Negar la obra pública a los municipios no solo no genera trabajo, sino que impide a los ciudadanos acceder a mejoras en su calidad de vida”, sostuvo.