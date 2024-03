Más del 50% de los comedores que relevó el Gobierno no existen

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, realizó un relevamiento de los comedores para asistirlos con fondos y detectó que más del 55% que figuraban inscriptos no existen.

Del total de 44.314 consignados en el Registro Nacional de Comedores (RENACOM), apenas el 10%, unos 4.430 fueron “matriculados” por la administración del Frente de Todos y solo 2.314 recibían asistencia por parte del Estado porque así lo requirieron.

Esta investigación también detectó irregularidades en la distribución de alimentos durante la gestión anterior, donde una parte significativa de la ayuda alimentaria era canalizada a través de organizaciones sociales sin un control adecuado.

El 4,2% de los alimentos secos que eran destinados a los comedores y merenderos comunitarios eran trasladados a los depósitos de organizaciones sociales que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), como el Movimiento Evita, el MTE, la CCC o Somos Barrios de Pie y de la Unidad Piquetera, como el Polo Obrero, Libres del Sur o el Frente de Organizaciones en Lucha.

“De ahí, de manera discrecional y extorsiva iban supuestamente a los comedores y merenderos que dependían de esas agrupaciones”, destacaron los funcionarios de Capital Humano.

Apenas el 8% de esa mercadería era rendida “de manera informal” a la ex cartera de Desarrollo Social que fue conducida por Daniel Arroyo, Juan Zavaleta y Victoria Tolosa Paz.

El gobierno actual ha decidido cambiar el enfoque, eliminando la intermediación de los dirigentes sociales en la distribución de alimentos. Una parte importante del presupuesto destinado a la ayuda alimentaria será canalizada a través del Programa Alimentar Comunidad, que proporcionará a los responsables de los comedores una tarjeta de prepago para la compra directa de alimentos. Esta medida busca garantizar una distribución más transparente y eficiente de los recursos, así como aumentar el valor nutricional de las comidas ofrecidas en estos espacios.

. “La idea es que cada comedor compre lo que necesite, no lo que el Estado quiera”, explicaron desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la continuadora que Desarrollo Social que está bajo la órbita de Capital Humano.

Las tensiones entre el gobierno y los movimientos sociales han ido en aumento, con acusaciones mutuas sobre la distribución y entrega de alimentos. Mientras los funcionarios de La Libertad Avanza denuncian prácticas irregulares en la gestión anterior, los dirigentes sociales acusan al gobierno de demorar la entrega de alimentos y recortar la asistencia a los sectores más vulnerables.

Sin embargo, la investigación ordenada por Pettovello aún no determinó la cantidad exacta de comedores y merenderos comunitarios que existen en el país.

“El total real de comedores no se sabe, porque la nómina es informal. Por ejemplo, no se tienen datos de comedores instalados por organizaciones sociales, particulares u ONGs que no tienen ninguna relación con el Estado. Y muchos a los que los piqueteros asistían de manera directa y discrecional no estaban anotados en el RENACOM”, precisaron.