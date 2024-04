"La estabilidad en la macroeconomía aún no se ve en la economía real"

Luego de la cadena nacional en la que el Presidente reivindicó los números de la economía, el titular de la Confederación de la Mediana Empresa sostuvo ayer que en Argentina "falta un programa productivo" y afirmó que la recesión es "transversal" a todos los sectores. En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el empresario afirmó que "hoy el Gobierno solo está trabajando con las grandes empresas".

La inflación está bajando la inflación pero que las ventas no remontan, ¿cómo describiría la situación actual de las pymes?

Todos los sectores que integran la Came están atravesados por la misma situación: la baja en consumo, la gran contracción que hay y la economía diaria del país que genera situaciones muy complicadas.

Por la experiencia que tiene en el rubro, ¿considera que esta recesión continuará mucho tiempo más?

Vemos números macroeconómicos en donde la situación aparentemente se va acomodando y eso da un poquito de esperanza. Pero la realidad es que, por el momento, en la economía real del día a día no se avizora una recuperación.

¿Está al tanto de empresas que estén realizando despidos o cerrando sus puertas por la crisis?

Vemos distintas situaciones, según los sectores. En lo que es comercio y servicios no tenemos las mismas facilidades ni para despedir ni para hacer suspensiones. Todas estas situaciones hacen la situación un poco más compleja. De todas maneras la última unidad de ajuste en las pymes son sus colaboradores. En ese sentido se está aguantando bastante todavía, aunque hay situaciones específicas de mucha incertidumbre y preocupación, pero todavía no tenemos números, lo que no quiere decir que no esté habiendo despidos o cierres de empresas.

El Presidente habla de la importancia dela inversión para generar empleo, pero los salarios y las ventas son tan bajos que es difícil que alguien venga a poner plata, ¿cómo se sale de esa contradicción?

Por supuesto que eso complica claramente la inversión. La lectura de la macroeconomía es distinta de la de la microeconomía. Se ve en la macroeconomía una cierta estabilidad o proyecciones que en la economía real todavía no se ven.

¿Qué les responde a quienes cuestionan a los empresarios por subir los precios de forma desproporcionada?

Deben ser aquellos que tienen los precios bajos, básicamente las grandes empresas. Pero no es el caso de las pymes que recibimos listas de precios que muchas veces nos dejan afuera del mercado cuando los precios son tan altos. Por eso la competencia contra las grandes empresas es mucho más difícil, porque ellos tienen la posibilidad de generar el precio bajo y eso nosotros no lo podemos tener por una cuestión lógica de nuestra capacidad económica y financiera de cada empresa.

La Came es una de las organizaciones que promueve una reforma laboral que es rechazada por los gremios, ¿le parece realmente indispensable?

Nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo sobre esto, ahora apareció la Ley Bases pero este tema lo venimos tocando hace bastante. Hace mucho estamos trabajando en una actualización de las legislaciones laborales. Nosotros trabajamos en lo colectivo, no nos metemos en las situaciones particulares que son un problema entre los sindicatos y el Gobierno. De hecho presentamos junto a la Sociedad Rural y Coninagro la función de "amigos de la Corte" para que se nos tenga en cuenta en el momento en que se tenga que definir y tener nuestra opinión es fundamental.

¿Considera suficientes las medidas de alivio que lanzó el Gobierno para el sector pyme?

Nosotros estamos trabajando continuamente con el ministro (Luis) Caputo, eso no quiere decir que se van dando todas las situaciones, pero por lo menos las coyunturales vamos sacando. De todas maneras falta mucho, entre otras cosas falta un programa productivo en la Argentina que no hay hace mucho tiempo y necesitamos que el Gobierno tenga una mirada hacia el sector pyme, ya que somos el 99% de las empresas. Hoy el Gobierno solo está trabajando con las grandes empresas y la macroeconomía. Pero vuelvo a repetir, lo que está sucediendo en la macroeconomía no sucede en la economía real.

¿No cree que el gran deterioro que hay en salarios y jubilaciones hace que la actividad no repunte?

Lógicamente. Hay números de 2017 a la fecha que marcan que un trabajador formal tuvo una pérdida del poder adquisitivo del 40 por ciento y por supuesto la pérdida es mayor en la gente que no está dentro de las leyes laborales.

¿Cuál piensa que es la principal medida que debería tomar el Gobierno para ayudar a las pymes?

Es infinita la cantidad de cosas que necesitamos. Uno quiere tener estabilidad y un programa productivo, que es fundamental. Esperemos que el Gobierno esté trabajando en esa línea. En el mientras tanto, no la estamos pasando para nada bien, pero no existe una sola situación que se debe dar, son tantos los descalabros en el sector productivo que indudablemente necesita mucho trabajo interno en todos los sentidos.