Gremialistas deben rendir declaraciones juradas

Diputados del oficialismo aprobaron ayer la modificación de la Ley de Etica Publica, a partir de la cual los dirigentes de gremios del sector publico deberán presentar sus declaraciones juradas a fin de justificar el manejo de fondos públicos. Además, la Cámara sancionó la Ley de modificación del Código Procesal Penal, incorporando la figura del "arrepentido".

Ambas iniciativas, junto a otros cinco proyectos de ley, fueron aprobadas ayer en la décimo tercera sesión ordinaria de la Legislatura provincial. Tras un intenso debate, y pese a no haber obtenido el acompañamiento de los bloques opositores, se dio luz verde a la modificación de la Ley 5153 de Etica Publica, a fin de exigir a los dirigentes de asociaciones sindicales que perciban aportes de empleados públicos provinciales o municipales, a que realicen las presentaciones publicas de sus declaraciones juradas.

"La Unidad de Información Financiera considera que los responsables de los sindicatos son personas políticamente expuestas, de modo que corresponde, para dar mayor transparencia a sus gestiones, que presenten sus declaraciones juradas", explicó el diputado Alberto Bernis, quien aclaró que no se trata de una "persecución". Por el contrario "esto va a ayudar a fortalecerlos como dirigentes ante el sector al que representan, y ante la sociedad también".

Cabe aclarar que solo se incluye a los dirigentes gremiales que representen a sindicatos de trabajadores del sector público del ámbito provincial y comunal.

Figura del arrepentido

En igual sentido, la Legislatura provincial sancionó la Ley de modificación del Código Procesal Penal, iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo. La iniciativa contempla la incorporación de la figura del arrepentido que permite generar un acuerdo de colaboración con personas imputadas a fin de que puedan brindar información que ayuden a esclarecer un delito, a cambio de acceder a determinados beneficios. Al respecto el diputado Ramiro Tizón explicó que se trata de un acuerdo que realiza el fiscal con un imputado, el cual se mantiene en secreto para colaborar con la investigación a cambio de reducir su pena en un tercio o a la mitad. "Esto es de gran ayuda en materia de investigación de delitos graves como asociación ilícita, narcotráfico, trata de personas".

Durante la sesión además se aprobó la ley de creación del Colegio de Ingenieros Agrónomos, de adhesión al decreto de Emergencia Nacional en Adicciones y la ley de prórroga de la suspensión de tramites de prescripción adquisitiva de inmuebles del Estado provincial, entre otras.

“No manejamos fondos públicos”

Los bloques opositores expresaron su rechazo a la modificación de la ley Ética Publica propuesta por diputados del oficialismo.

Al respecto, Luis Cabana, quien además de legislador es el secretario general de Upcn, consideró que esta iniciativa “avasalla derechos y leyes de orden nacional”, ya que según dijo “los sindicatos pertenecen al ámbito privado, no público”.

“El afiliado al cobrar su sueldo, deja de ser un fondo público y voluntariamente se afilia al gremio y realiza su aporte; por lo tanto los sindicatos son de carácter privado y no manejan fondos públicos. Como dirigentes solo le debemos dar respuesta a los afiliados, no al resto de la sociedad como sí lo deben hacer los funcionarios” afirmó Cabana al tiempo que ratificó su rechazo a dicha modificación afirmando que el dirigente gremial “no es un empleado púbico, ya que toma licencia sin goce de haberes en su puesto de trabajo estatal al momento de iniciar su gestión al frente del sindicato, y solo maneja aportes de los trabajadores”.