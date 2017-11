Villareal y Vera, cara a cara por el título de argentino de Kick Boxing

Esta mañana se realizó en instalaciones una conferencia previo a la pelea de esta noche entre Joaquín “Jimmy” Villareal y Cristian “El Asesino” Vera, quienes se disputarán el titulo argentino de kick boxing, evento organizado por la Asociación Gustavo Besin.

La gran velada, que llevara a cabo en el marco del cierre de la actividades la institucion deportiva, se realizará esta noche a partir de las 21.30 en instalaciones de la entidad deportiva en calle 18 de Noviembre N° 472, detras del Mercado de Concentración y Abasto, con 10 peleas de semifondo. Ademas habrá un homenaje al "Picante" Colque, el recordado pugilista que subo dejar bien en alto a la disciplina.

Según anticiparon desde la organización el evento contará la fiscalización de Cristian "Danger" Zamudio, y la participación de deportistas profesionales de Tucuman. Salta, Misiones, Salta, Buenos Aires y Misiones.

El programa

Ignacio "Nacho" Álvarez (71 kg. Salta - Dojo Sulsa) vs Agustín Alvarado (72 kg. Jujuy - Dojo Maidana).

Federico "Lobo" Pizarro (55 kg. Jujuy - Dojo Besín) vs. Juan "El Demonio" Sánchez (59 kg.). Nicolás "El Latigo" Tula (72 kg. San Pedro - Dojo Orosa) vs. Gastón Moreno (74 kg.). Nicolás "El Demoledor" Orosa (98 kg. San Pedro - Dojo Orosa) vs. Marcelo "El Pequeño" Reyes (110 kg. Palpalá - Dojo Canelo).

José "Josesiño" Ochoa (72 kg. Jujuy - Dojo Ochoa) vs. José "La Roca" Cruz (72 kg.).

Título semi pro. Emiliano "Emi" Yarad (60 kg. Salta - Dojo Sulsa) vs. Ulises "Látigo" Mamaní.

Título NOA semi pro. Juan "El Misil" Quipildor (65 kg. Salta - Dojo Villanueva) vs. Daniel "El Desquiciado" Barbero (65 kg. Jujuy - Dojo Besín).

Título provincial pro. Maximiliano "Maxi" Ríos (70 kg. El Carmen - Escuela Aldana) vs. Gonzalo "Dragón" Mendoza (70 kg. Palpalá - Dojo Escorpión).

Título Argentino. Joaquín "Jimmy" Villareal (77 kg. Jujuy - Dojo Besín) vs. Cristian "El Asesino" Vera (78 kg. Buenos Aires - Dojo Alfonso).