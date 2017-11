"Al presupuesto habrá que pensarlo por arriba de los $ 40 mil millones"

-Cómo se acomodan las finanzas de aquí a lo que resta del año...

-Tratando de llegar lo mejor posible a fin de año. Con un presupuesto, como los anteriores, que está cerrado con déficit lo que significa la necesidad de buscar financiamiento para poder sustentarlo. Siempre cuando va terminando el año, es como más complejo para el Estado. Hay mucho trabajo que tiene que ver con la contabilidad, con que deben cerrar las cuentas, la búsqueda de más recursos, más en esta última parte del año donde impacta el incremento de haberes que estamos liquidando como estaba propuesto en julio. Ahora impacta totalmente. También viene la segunda cuota del aguinaldo que siempre complica, porque es buscar más recursos para hacer frente a eso y tiene que ver con una situación financiera, con problemas de caja, los recursos no alcanzan y eso genera un déficit.

-¿Ya tiene terminado el Presupuesto 2018?

-Estamos trabajando en el presupuesto. A pesar de todos los esfuerzos que se hacen obviamente el Estado no puede parar, tiene sus gastos operativos, estamos trabajando y seguramente también va a cerrar con déficit, porque la situación deficitaria no se corrige de un año para otro. En materia de gasto estamos tratando de eficientizar el tema para que sea de la mejor manera posible, pero también trabajando mucho en recursos, en mejorar la recaudación provincial y nos ayuda si la situación económica del país mejora porque mejora la coparticipación. Prácticamente ya lo tenemos cerrado, queremos ponerlo a consideración del gobernador, para luego girarlo a la Legislatura. Nos demoró el tema de la firma del pacto fiscal, muy sobre fin de año cuando ya se estaba finalizando el presupuesto. Pero preferimos retrasar un poco para ver cómo nos impacta sobre todo en las modificaciones de este "Pacto de Consenso".

-De qué manera impacta...

-Obviamente va a significar menos recurso para la provincia. Estamos tratando de hacer los cálculos. Tenemos que ver porque esta cuestión de ajustar muchas de esas tasas, pero sobre todo las tasas de extraña jurisdicción, todo eso se elimina y va a impactar con una sustancial merma de recurso.

-Volviendo al Presupuesto 2018, ¿en cuánto se fijó?

- No está cerrado aún pero estamos tomando la misma pauta macroeconómica que toma la Nación y que tiene establecido a priori una pauta inflacionaria de 15,7 % para el 2018. Nuestro presupuesto actual, el de este año fue de unos 35 mil millones por lo que calculamos que al nuevo habrá que pensarlo por arriba de los 40 mil millones.

-¿Y el déficit previsto?

-El del 2017 estaba en el orden de unos 4 mil millones, pero esperamos poder mantenerlo cerca de ese valor o sea, que a valores reales sea un poco menor.

-El bono de fin de año...¿definitivamente no?

-Ya lo anticipó el gobernador, fue claro. No tenemos posibilidades de dar un bono, la situación está muy delicada financieramente y estamos en el camino de la prosecución de los recursos para poder cerrar el año. En materia salarial tenemos un trabajo difícil de conseguir recursos para el aguinaldo, lo que significa más deuda y si queremos pensar en un bono sería poner a la provincia en situación de más deuda. Por eso si uno hoy lo mira con los números que tenemos se hace imposible.

-¿Cómo se van a acomodar las cargas para cumplir con el "Pacto de Consenso" que se firmó con Nación y que habla de achicar el déficit?

-Hay un consenso entre las provincias y la Nación de que busquemos una situación de equilibrio. Ya tenemos planteadas varias acciones. Primero, que ya lo venimos haciendo, tratar de que en la medida de lo posible no entre más gente al Estado. Estamos en un nivel donde ya no podemos pagarle los sueldos. No nos alcanza. Hay una idea de no agrandar la planta del personal, pero por otro lado también juegan un rol muy importante los municipios porque debemos girar los fondos para que cumplan con los sueldos de sus empleados entonces estamos planteando replicar el esquema del pacto de responsabilidad fiscal, provincia-municipios. En la medida, en que muchos sigan incorporando gente mes a mes complica la situación fiscal de la provincia porque es ella la que aporta para hacer frente a los compromisos salariales.

-¿Respecto a las jubilaciones?

-Venimos trabajando con Educación y la Anses, se ha demorado un poco la implementación porque no depende de la provincia sino del organismo nacional que es un poco burocrático. Creemos que si bien se están jubilado algunos, se va a acelerar el año que viene. Va a ayuda el blanqueo de conceptos que estamos haciendo para los docentes y el escalafón general, con la ideas de que muchos se jubilen con el haber más cercano posible al que hoy cobran, cosa que no pasaba porque había muchos conceptos en negro.

-¿Y donde más se prevé el ajuste?

-Obviamente trabajando además con los distintos Ministerios para ver sus erogaciones generales tratando de eliminar gastos superfluos. Pero fundamentalmente necesitamos que la planta de personal deje de crecer. El gobernador pide un año de gran austeridad.