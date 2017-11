Reforma previsional: Viejos parches para un barril sin fondo

-¿Qué se puede decir respecto a la reforma?

-En rigor, el tema comenzó hace un año y medio, porque la Ley de Reparación Histórica en uno de sus artículos crea una comisión llamada "de sustentabilidad previsional", destinada a programar en 2 años (eran 3 años, pero ya pasó uno) una reforma del sistema jubilatorio, o sea que ahí se tiene que contemplar aportes, pensiones, todo lo que implique el sistema jubilatorio. Pero de pronto, hace unos días, en esta ocasión de la reunión del Presidente con los gobernadores, firmaron el Pacto Fiscal, donde ya ingresan a tres temas puntuales de orden previsional. Entonces, por eso hay tanta confusión, porque se escucha una cosa y luego la otra y creo que no es lo mejor, vamos a volver a los parches que no queríamos más.

-¿Y sobre los temas principales que prevé la reforma?

-El primer punto previsional es la nueva movilidad que se cobra en marzo y septiembre va a desaparecer y va a ser sustituida por una de carácter trimestral, atada por un lado al tema del índice de inflación que genera en la economía argentina y por el otro lado, dijeron, por pedidos de los gobernadores, que querían un poquito más...Ya se conoció el poquito más y es el 0,5 del crecimiento en promedio de la economía argentina. Lindas palabras pero poca plata, ese es un tema a tratar. El otro tema que hay es que vamos a eliminar las jubilaciones de privilegio, que nos parece bien a todos, desde luego. Pero, primero hay que saber qué es jubilación de privilegio y cuál debe catalogarse en ese sentido, y segundo cómo van a ser. El otro tema difícil de entender es que dicen que van a garantizar a quienes están en la mínima, que van a cobrar el 82 % del salario vital mínimo y móvil. Hagamos números, hoy ese salario es de $ 8.860 , sacarle el 82 % te da como $ 200 menos. Entonces qué es, parece otra burla, porque si de burla hablamos, la última que supimos hace unos días es que a fin de año van a dar bonos de $ 2.200 a los integrantes de todas estas organizaciones sociales. A los jubilados 0 peso, nada.

-Para el Gobierno "el 43 % del gasto público se destina a jubilaciones" por lo que busca cerrar ese déficit en la Anses justamente reformando el sistema para hacerlo más viable...

-Lo que pasa es que la jubilación lo tiene dicho la Suprema Corte, es la continuidad del sueldo, por supuesto a porcentaje, no es el cien por cien. El porcentaje ideal fue el de 82 % para que la gente que ya dejó de trabajar y que ya no puede hacerlo por edad, tengan una vejez medianamente digna. Además si se crearon todas las jubilaciones sin aportes, eso no es materia para que lo sufran quienes hicieron los aportes. Porque cuando hicieron aquellas leyes, no dijeron esta plata no saldrá de Anses sino del Tesoro de Nación, o de un préstamo, de donde fuera. Mezclaron todo, y en el Anses se hizo el barril sin fondo y ahora sufren justos por pecadores.

-A su entender ¿por dónde tendría que pasar el reajuste?

- Convengamos que vivir con 7.200 pesos, no es vida y esa cifra la cobran aproximadamente 2 millones y medio de argentinos jubilados y pensionados. Entonces, por más índices que pongan de movilidad con la inflación, si arrancas de un piso básico, todo lo que des, porcentualmente va a seguir siendo básico. Yo creo que lo primero que habría que hacer, es recomponer esa mínima, elevar las cifras y recién después aplicar este porcentaje por inflación, pero repito, con base baja el resultado es bajo.

-¿Se está preparando el terreno quizás para que vuelvan las famosas Afjp?

-Yo creo que no, porque esta comisión que te dije al comienzo que tiene que proyectar un nuevo sistema, tiene límites en la misma ley. Les dice "ustedes harán un proyecto", pero ese proyecto tendrá que ser universal, integral, sustentable, solidario, de reparto y público. En esas limitaciones va el maldito recuerdo que tenernos de las Afjp.

-O sea que no iría por ahí la cosa...

-No. Lo que sí dice es que en el tema de la edad, sí habría una modificación, de permitir que el hombre que tenga 65 años, pueda acordar con su empleador ir a 70, y le van a reconocer unos pesitos más, pero ya es un tema voluntario, que todavía no está consagrado. Es lo que oímos. Hasta ahora lo que ha ido al Senado es lo que dije primeramente, el resultante del pacto fiscal con los gobernadores.

-Volviendo al tema de elevar la edad. Usted dice que podría ser optativo o voluntario. Hay otros que dicen que podría ser obligatorio...

-Dicen. Todavía no tenemos nada concreto, en estos temas tenemos que esperar lo que resuelva el Congreso.

-¿Estas reformas van en contra de los jubilados?

-Yo creo que sí, por los argumentos que te dije recién. No va a ser la solución de justicia y de dignidad que merece la gente que trabajó, aportó y quiere vivir en paz hasta el último momento.

-Cuando hablamos de que se reformulará la manera de calcular los aumentos que tendran los jubilados, y que están fijados por ley. ¿La misma se va a derogar?

-Sí, seguramente que la van a derogar, porque yo he visto la primera página del proyecto que ingresó al Senado hace un par de días, habla de que modifica la Ley 24.241, que es la ley general de Menem-Cavallo. Esta otra tiene números más modernos y me imagino que al final también la van a eliminar.

-En nuestra provincia el Gobierno para reducir los gastos públicos busca achicar naturalmente la planta del Estado. ¿Cómo ve eso?

-Yo había discutido mucho ese tema porque, de acuerdo a la ley que tenemos hasta hoy, la de Menem-Cavallo del 93, es decir 24 años atrás, la jubilación es voluntaria y por eso mismo el Gobierno anterior hizo dos leyes provinciales: - Una que decía que aquellas personas que estaban cerca en servicio y edad, le daban la categoría 24 que es la máxima del escalafón general, pero eso sí, debían comprometerse en iniciar los trámites. Como eso fracasó, hicieron la segunda ley en el 2012, donde se copió la Ley de contrato de trabajo, que dice cuando la persona cumplió (no va a cumplir, como dice la ley anterior) los requisitos de edad y servicios, el patrón podrá intimarlo a que inicie los trámites y le da un año de plazo. Si no hace ningún trámite o no se jubila, el patrón puede darle por terminado el contrato sin indemnizarlo. Como verás, está referido a la actividad privada, pero este Gobierno lo llevó a los empleados públicos y como te digo, es discutible el tema en los canales judiciales porque la jubilación y la arquitectura de la ley nacional que tenemos vigente, dice que la jubilación es voluntaria.

-¿Pero ese tema va a avanzar?

-Yo creo que a esa ley la van a dejar. Es cierto que tampoco se puede facilitar que gente muy grande, de muchos años y que trabaja poco, siga. Porque además de eso, no te olvides que al Gobierno le conviene, cuanto menos jubilados tenga es mejor, porque paga menos, pero también hay que agregar otros fundamentos. Esa gente ahí tapona los ascensos de la administración pública. Entonces, los jóvenes que hoy no consiguen trabajo, si pretenden ir no pueden porque está lleno de gente grande. Por lo tanto son fundamentos importantes.

-¿Qué le diría a la gente que hoy está en edad de jubilarse y está mirando de reojo lo que va a pasar de acá en el futuro?

-Que por favor esperen. Hasta que no tengamos las leyes, todo lo que digamos son opiniones, a veces interesadas, todas políticas, pero en definitiva hasta que no tengamos los textos respectivos de las leyes, no podemos emitir un juicio definitivo.