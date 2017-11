Laberintos humanos. Cinco mujeres

Después de una lenta e innecesaria descripción del clima y de los cerros, el remisero nos dijo que justo ese día había salido sin la ropa apropiada para ser abducido por un OVNI. ¿Y cuál es esa indumentaria, si puede saberse?, le cuestionó Armando aquello que todos estuvimos a punto de preguntar, pero el remisero se echó tres hojitas de coca entre los dientes y me miró a los ojos.

A don Dubin no le critican las cosas que anda diciendo, y eso que a veces son más raras que las mías. Pero si les estoy por contar algo tan absurdo como que me secuestraron los extraterrestres, ¿por qué no aceptar que pude haber ido vestido para la ocasión? ¿Usted se refiere a esa ropa plateada, ajustada al cuerpo, con un cierre a las espaldas?, le preguntó Amadeo Don.

Así es como estaban vestidos ellos, nos dijo como si lo hubiéramos hallado en falta, ustedes no van a creerme. No, dijimos a coro a lo que el remisero dijo que no venía al caso, total que ¿cuántos Laberintos Humanos son creíbles? Aun así los leemos y los comentamos como si fueran ciertos, dijo, pero lo cierto es que me alzaron en el rayo lumínico como a una wawa.

Al menos ya es bastante original eso de mentar a las wawas en un relato de ciencia ficción, dijo Armando mostrando interés. Siga nomás, le dijo, que acá hay oído para soportar cualquier relato, y el remisero dijo entonces que lo alzaron por los aires, vio el pueblo desde la altura y de repente entró a la nave, donde cinco mujeres vestidas de plateado me miraron como se suele mirar a algo extraño.