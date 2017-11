Sensibilizan sobre discriminación y género

JAVIER WENGER

Agentes de la salud, médicos y empleados públicos asistieron el lunes al auditórium del Ministerio de Salud, a una capacitación sobre la perspectiva de diversidad sexual y género basada en los derechos humanos. Estuvo organizada por la Coordinación Provincial de Diversidad Sexual, de la Dirección Provincial de Promoción de Derechos de la Mujer y Paridad de Género, junto la Coordinación Nacional de Diversidad Sexual (Conadisex).

Se abordaron temas vinculados con la demanda de cuestiones de salud, optimizar los recursos disponibles para la implementación de las políticas públicas en torno a la temática y contribuir a la erradicación de la violencia contra las personas del colectivo de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queers (Lgbtiq). Las acciones, que se inscriben en el marco de la semana de la diversidad sexual, incluirán una capacitación a policías que se desempeñan en el interior de la provincia para sensibilizar sobre la temática.

El coordinador de Diversidad Sexual de Desarrollo Social de la Nación, Javier Wenger, explicó que "se buscó plantear un espacio para achicar la brecha entre la ley y las prácticas, hay personas que no saben a qué cuestiones si o si abstenerse en relación al trato digno".

Destacó además la importancia hacia el colectivo Lgbtiq. "Las personas trans que son las que más padecen esta discriminación y lo que no conocemos que todas somos personas diferentes y que nadie tiene más derecho a otros", expresó.

En primer lugar se habló sobre el trato digno, las leyes del matrimonio igualitario, identidad de género, producción de medicación asistida, educación sexual integral, salud sexual, entre otras. Asimismo Wenger sostuvo que hay que sensibilizar acerca de las realidades de los cuerpos, "específicamente de las personas trans que son sometidas a operaciones con aceite de avión, siliconas líquidas, aceite industrial para moldear". Hizo hincapié en el tema de la salud, destacó que "quizás hay una cuestión de desamparo, hay muy pocos endocrinólogos para tratar el tema de las hormonas y ese lleva a que se terminen medicando entre ellas pasándose lo cual eso trae secuelas terribles de salud".

Testimonio

ALEJANDRO IGLESIAS.

"Los límites son mentales, nada es imposible", confesó Alejandro Iglesias, quien trabaja en Coordinación Nacional de Diversidad Sexual. Fue una de las personas que se realizó una operación para el cambio de sexo y participó en el reality de Gran Hermano en el año 2011. Iglesias trabaja en la temática de Diversidad Sexual desde 2015 y contó a El Tribuno de Jujuy su experiencia de vida. "Digamos que me convertí en un técnico capacitador de la temática, las leyes están, pero en las prácticas falta mucho, hay un cambio cultural que va muy lento".

Agregó que "la gente todavía no conoce otra cosa que no sea macho o hembra, o mujer y varón".

Expresó la necesidad de que se conozca un abanico enorme de lo que son las orientaciones sexuales, "me pasa que hay situaciones en la que yo les hablo a las personas y no entienden, o sea que el cambio cultural todavía falta. Hay chicas trans que son asesinadas por personas de las fuerzas policiales. Por medio de conocidos, empecé con la lucha por la identidad de género y me fui cruzando a mucha gente en el camino, me fui nutriendo con muchas cosas y aprendí mucho". Por otra parte, contó que para llegar a hacerse la modificación corporal y tuvo que pasar por un proceso judicial importante y distintas operaciones.

Triste experiencia

Daniela Ruiz es transexual y trabaja en Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, brindando charlas de diversidad sexual. “Desde mi lugar fui violentada, no ser aceptada y el hambre me llevaron a someterme a la prostitución. No hay un sistema que contempla esta situación, si una chica trans se va de la provincia porque no encuentra que nadie la contemple, albergue y le dé los derechos, no es porque quiera sino porque la han dejado abandonada”.

Después de varios años se fue de Salta, la provincia donde vivía para buscar un nuevo rumbo en Buenos Aires. Ahondó sobre la necesidad de que la sociedad conozca la situación de las personas trans y que sean aceptadas por todos. “Antes que nada, me parece que los maestros si son profesionales tienen que entender el derecho y deben cumplir la ley de identidad de género. Necesitamos gente en las escuelas y universidades con una capacitación completa sobre cómo manejar la violencia sexual. Los trans no tienen la posibilidad de poder ingresar a un trabajo digno y eso se ve cuando uno va al supermercado o cualquier comercio. La brecha es la pobreza, las travestis somos pobres y tiradas, esclavizadas a la prostitución, esa es la única realidad”, aseguró. Por último destacó que es necesario que se abarque la diversidad no sólo sexual sino también en la fuerza pública, la familia y la cultura que conviven en cada escuela.