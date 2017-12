Intentó violar a una menor y lo fotografiaron: quedó libre a las 24 horas

PURMAMARCA (Corresponsal). Los vecinos del pueblo de Volcán no salen del asombro y se encuentran consternados ante un intento de violación a una niña de 11 años por parte de un sujeto que fue liberado a las 24 horas de haber cometido el hecho por lo que piden que se tomen medidas al respecto para que ningún menor esté expuesto a algún peligro.

El hecho ocurrió el último jueves en horas de la tarde y el hombre identificado como Alberto Martínez de 49 años de edad fue descubierto in fraganti por los propios vecinos.

Según fuentes extra oficiales alrededor de las 15.30 un vecino se encontraba pastando sus animales cerca del río Grande, en el acceso sur de Volcán, cuando fue alertado de que un hombre se encontraba en la playa con una niña en una actitud sospechosa.

Inmediatamente se habría dirigido al lugar constatando de que un hombre estaba en el lecho del río completamente desnudo y con la ropa interior en la mano, al acercarse un poco más vio que el sujeto mantenía a la fuerza a una pequeña a quien había obligado a que se sacara una de sus prendas.

Indignado, intervino con la ayuda de otros lugareños que fueron rápidamente hacia allí logrando detenerlo y poner en resguardo a la pequeña, hasta que en minutos la madre llegó al lugar. Al arribar efectivos de la seccional 12, a quienes se les dio aviso telefónicamente, el pervertido fue arrestado y trasladado a la dependencia policial.

La madre de la menor se dirigió a realizar la denuncia y a las pocas horas, por orden del fiscal que intervino en la causa, la pequeña fue llevada hacia San Salvador de Jujuy para que se le realizaran los estudios correspondientes.

Según información brindada a este medio, los exámenes médicos habrían determinado de que no se habría producido acceso carnal, por lo que el detenido fue liberado en la tarde del viernes, es decir, en 24 horas.

Los vecinos al enterarse de la noticia de la liberación quedaron indignados y hoy piden que se “haga justicia”. Expresaron que no se les habría comunicado los resultados de los exámenes a los familiares y que los motivos que aludieron al acatar la orden del fiscal de turno fue que el hombre inculpado tendría algún tipo de discapacidad.

“Queremos que se haga justicia y que se tomen inmediatas medidas en el caso, este hombre, el cual dicen que lo soltaron por tener discapacidad, no sabemos si abusó o no de la nena, porque a los familiares no le dijeron bien los resultados. Este pervertido pone en riesgo a cualquier niño o a cualquier otra persona del pueblo, porque al andar suelto puede volver a hacer lo mismo, queremos que entiendan que a cualquier niño le puede pasar”, expresaron.

“Creemos que este sujeto sabía muy bien lo que hacía porque se le encontró en sus pertenencias geles íntimos, entonces ya tenía todo planeado lo que iba hacer. Se puede aprovechar de cualquier niño en la calle en cualquier momento y todo quedó en la nada como si no hubiera pasado nada por eso pedimos que se haga algo”, agregaron.