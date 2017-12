Si bien se realizaron mesas de diálogo no se logró un consenso, por lo que descartan su tratamiento legislativo. La diputada Victoria Luna Murillo aseguró que seguirán trabajando sobre la iniciativa e insistirán con el tema.

Jujuy no tendrá pirotecnia 0

A días de las tan esperadas fiestas de fin de año, el tema del uso de pirotecnia vuelve a convertirse en la preocupación de muchas personas por las graves consecuencias que ocasiona el uso indiscriminado de los fuegos de artificio, no sólo para el medio ambiente y los animales, sino principalmente para las personas como los veteranos de guerra que al escuchar los estruendos reviven lo que vivieron durante la Guerra por Malvinas. O las personas con autismo, cuya característica principal del trastorno es la hipersensibilidad a los estímulos externos (sonidos, imágenes, olores) y por lo tanto las explosiones los afectan directamente.

Existen numerosas iniciativas legislativas o municipales que buscan poner fin a esta práctica, la cual pese a las diferentes campañas de concientización se encuentra completamente arraigada en las costumbres de toda la sociedad.

Palpalá a través de una ordenanza se convirtió en “territorio libre de pirotecnia”. La norma se aplica desde el año 2016. La semana pasada dictaron una charla.

Entre ellas, el proyecto de ley titulado “Prohibición de compra y venta, tenencia y uso de pirotecnia”, cuya autora es la diputada Victoria Luna Murillo, parecía ser una iniciativa firme. Sin embargo, estas fiestas no tendrán ningún cambio.

Según comentó Luna Murillo, a lo largo del año, trabajaron fuertemente en la iniciativa, convocando a diferentes mesas de diálogo con referentes de todos los sectores involucrados, como la Fundación “Sonrisas” que aborda el tema de las personas con autismo, grupos de ecologistas y ambientalistas, y Bomberos.

Con el objeto de lograr un proyecto “integrador, abarcativo y con el consenso de todos”, también recibieron a empresarios del rubro que expusieron su punto de vista y una alternativa al respecto.

La localidad de El Carmen aprobó en diciembre de 2016 la ordenanza 698/CD/16, la cual entró en vigencia en junio de este año y prohibe el uso de pirotecnia en toda la jurisdicción municipal.

No obstante, no se alcanzó un consenso general, por lo que por lo pronto, Jujuy no tendrá pirotecnia cero. “Ya terminaron las sesiones ordinarias, es decir que el proyecto terminó en las comisiones. Queda el compromiso de seguir tratando el proyecto porque la idea es seguir recibiendo propuestas”, manifestó la diputada provincial, descartando la posibilidad de que la iniciativa legislativa sea tratada en sesiones extraordinarias.

“Soy una de las convencidas que produce daños que en algunos casos son irreversibles, pero esta Cámara está compuesta por 48 legisladores, es decir que hay muchas diferencias de criterio”, consideró la diputada, indicando al mismo tiempo que el proyecto actualmente se encuentra en la Comisión de Asuntos Institucionales.

Libertador General San Martín en junio de este año aprobó la ordenanza Nº 3.242 que prohibe la tenencia de cualquier artículo de cohetería o similar que pueda ocasionar daños.

“Hay que seguir avanzando en esto, enriqueciendo el proyecto y esperamos que los legisladores y también la sociedad, tome conciencia de lo que produce el uso y abuso de los artefactos pirotécnicos en cualquier momento”, enfatizó Luna Murillo, asegurando que desde la Cámara de Diputados de la Provincia continuarán trabajando para buscar un marco regulatorio que contemple los intereses de todos los involucrados, de manera que “el año que viene vamos a insistir nuevamente con el tema”.

La postura de los afectados



SENSIBILIDAD/ LAS MASCOTAS SE VEN PERJUDICADAS POR LAS EXPLOSIONES.

La búsqueda de una provincia libre de pirotécnica es una lucha que mantienen diversas organizaciones, asociaciones y personas independientes que incentivados por las consecuencias de esta costumbre, desde hace años vienen realizando diferentes campañas para sensibilizar a la población.

Ante la confirmación de que por lo menos este año no se aprobará una ley para frenar el uso de los fuegos de artificio, desde las protectoras de animales anunciaron que realizarán marchas pacíficas “para que los legisladores entiendan que esto es algo muy necesario”.

“La verdad que esperábamos que pase esto. Es lamentable ver que una vez más, utilizaron el tema como una estrategia política”, expresó Daniela Zárate de “Voz Animal”, sobre la falta de una norma provincial que ponga fin a dicha práctica.

Recordó que en 2016, se aprobó la ordenanza Nº 6.980 para regular el uso, exhibición, comercialización y depósito de artificios pirotécnicos en el ejido de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy; sin embargo “hasta la fecha, esta norma no se cumple”.

San Pedro de Jujuy es otro de los municipios que cuenta con una ordenanza que prohibe el acopio, comercialización y uso de cualquier artefacto de pirotecnia que produzca explosión.

“Pensábamos que esta ordenanza podía significar un gran cambio, pero lamentablemente no fue así. Se sigue vendiendo pirotecnia en cualquier lugar y sin ningún tipo de control”, apuntó Zárate quien anunció que desde las diferentes protectoras de animales se encuentran organizando una marcha pacífica, como una estrategia para concientizar a la sociedad sobre las consecuencias del uso de artificios pirotécnicos y principalmente, “para que los funcionarios o legisladores nos escuchen”.

Por su parte, Silvana Copas, madre de un niño con autismo, manifestó su preocupación por la demora de una ley definitiva, ya que aseguró que “esto no es un problema que ocurre sólo a fin de año, sino que en todo tipo de eventos, utilizan cohetes y no piensan en los niños que sufren”. En ese sentido, apeló a la solidaridad de los ciudadanos y los llamó a “pensar en quienes sufren con los fuegos artificiales, para que en estas fiestas tengamos una noche tranquila y en familia”.