Hoy se cumplen cincuenta años de "La Bastonera"

Nos damos cita con César Lizárraga en el mercado de Tilcara, y con su sonrisa casi infantil, casi pícara, saca una carpeta. Dentro de un folio hay una fotografía suya con Eduardo Reyna, con la guitarra uno, con el charango el otro, ambos de traje, y un CD en el que figuran once de las tantas versiones de La Bastonera. La fotografía es en blanco y negro y remite a la década del sesenta, tan fecunda para el folclore.

El CD es acaso un innecesario curriculum para una de esas canciones que de tan escuchada sabe a anónima, modo en que el pueblo premia a sus clásicos. Las escucho antes de empezar a desgrabar esta charla y, debo confesar sin desmerecer al resto de los intÚrpretes, que repetí tres veces la sencilla y bellísima versión de José María "Kolla" Mercado, pero eso va por cuenta mía.

César Lizárraga nos cuenta la historia de La Bastonera: "tengo que remontarme al año 1968, un 13 de enero nace La Bastonera", me dice con una voz dulce, aspera y cargada de recuerdos. "Resulta que Eduardo Babi Reyna ya se había recibido de abogado y hacía muy poco que estaba ejerciendo, cosa que lo llevó a retirarse de las travesuras musicales, pero un día cayó a mi casa y me hace escuchar una chacarera. ¿Cómo una chacarera?, nosotros no somos de esos pagos, le digo".

A Lizárraga le suena a bailecito, "y yo en esa época tenía una buena oreja", nos dice. "él era el autor, está bien, y me dice que venía para que lo ayudara para hacer el estribillo. Tampoco tenía letra, y el poeta nuestro, que hacía las letras, vivía en Salta donde estudiaba geología, Carlos Morello, que era de Necochea. Se lo cuento en una carta que le envío por correo postal, pero la carta se vuelve a los cinco días, y ahí nomás me hice el bolsito y me fui a buscarlo".

LOLITA MEDRANO/ FUE LA INSPIRACIÓN PARA LA LETRA DEL BAILECITO

Nos cuenta que "Carlitos agarra un par de medias y un pañuelo, me lo traigo a Jujuy y lo buscamos a Reyna porque había que trabajar esa canción. Babi vivía en la calle San Martín, a tres cuadras de casa. Lolita Medrano, que fue la inspiración para la letra del bailecito que hasta ahí era chacarera, vivía en mi casa porque mi madre era muy amiga de ella, le había dado una habitación y se acompañaban".

Recuerda que Lolita Medrano "es creadora de un estilo que después tomaron las Hermanas Cari. La invitan a una reunión con un ministro y ella lo estudiaba. A los postres le piden que le dedique unas palabras y ella, con mucha calidad y sin ofender, lo describía con el habla popular. Y nos contaba que eso lo había aprendido de una señora de las afueras de Humahuaca, que se llamaba Liberata, y que llegaba con sus verduras y sus quesos a vender al pueblo, empezaba a contar cosas del compadre, del marido, la gente se juntaba a escucharla y terminaban comprándole".

Lolita Medrano usaba el apodo artístico de Liberata, "y yo le digo a Babi si no le dedicamos la canción. Carlos Morelo recién había llegado de Necochea y no conocía los regionalismos, entonces le hice un glosario, puse el rebozo solferino, la pollera de picote punzó, las batas verdes, el sombrero ovejuno, la memoria de bajar al Ingenio, la puishka de hilar. Así el poeta le hizo la letra, y como estábamos en casa de mi mamá, Lolita Medrano nos alcanzaba un sándwich, una gaseosa, un vinito. Ya a las diez de noche estaba el bailecito".

Lizárraga terminó de convencer a Reyna del ritmo que debía tener, "y para probarla la bailaron mi mamá y Lolita. A la vuelta, en la calle Lamadrid, había una peña y fuimos a festejar. Yo seguí estudiando en Tucumán, cantaba en alguna peña y conocí a los Cinco del Norte, que me piden el tema para grabarlo. Después los Cinco del Norte se hizo el Trío San Javier, y también la hacían. Pero cuando me la pidieron fue que me dije: esto parece que es bueno, y después un conjunto de La Pampa lo graba en tiempo de huella, y la cantábamos con Los Tilcareños, con Kererinkas".

LA DUPLA/ ALLÁ POR LOS ´70, LIZÁRRAGA Y EDUARDO REYNA

Recuerda que "Lolita llevaba siempre el disco de los Cinco del Norte bajo el brazo, y les contaba a todos que La Bastonera hablaba de ella. Por entonces es que le digo a Reyna que esta pieza es muy bonita y está caminando sola, la registremos en Sadaic, y él me dice: mirá, César, vos registrala, pero yo pienso que nosotros somos únicamente la caja de resonancia entre el personaje y el pueblo, por eso creo que debiera ser anónima. Pero ya andaban varios piratas sueltos, y preferí registrarla".

La vida siguió para cada uno de ellos. "Reyna ingresa a la Justicia, y en aquellas épocas ser guitarrero era una mala palabra para los abogados, para los médicos. Llegó a ser camarista en los tribunales y un día me llama para pedirme que no lo nombremos, pero ya todos sabían que era el autor de La Bastonera, no había modo de ocultarlo".

De Morello nos dice que "se dedicó a trabajar como geólogo, estuvo muchos años en Mina Aguilar, estuvo en Energía Atómica, se casó con una salteña y se aquerenció. Más que poeta era letrista, que es otro rubro, y alguna vez recopilé muchos poemas suyos que sabía escribir en servilletas trasnochadas, pero lamentablemente nunca publicó un libro". "Babi se fue muy joven, con Morello ya estamos grandes y no quise dejar pasar los cincuenta años de esta creación. Lolita Medrano vivió cuatro o cinco años después de que saliera el disco, pero su canción perdura, y el sábado nos reunimos en el cementerio del Rosario, donde están sepultados Lolita y Babi Reyna, y pese a que me pidió que no lo nombrara, creo que una sociedad se dignifica cuando recuerda a sus grandes hombres. Así que se colocará una placa que lo recuerde como autor de La Bastonera".