Antes de fin de año finalizarían las obra de construcción de viviendas en Volcán

Antes de concluir el año, está previsto que finalicen las obras de las treinta y cinco hogares que fueron arrasados por el alud el año pasado en Volcán, así lo aseguraron las autoridades del Ministerio de Infraestructura. Informaron que la inversión será de más de quinientos millones de pesos para 1200 habitantes permanentes.

Acompañado por los funcionaros de la cartera, el ministro de Infraestructura Jorge Rizzotti, informó que desde el 10 de enero del año pasado, luego del alud y desborde de las cuencas, el pueblo será reconstruido con alrededor de 400 mil pesos por cápita.

“Creo que por lo menos desde que estamos en el Ejecutivo, y puedo atreverme a decir, desde la historia de la provincia no hubo tamaña inversión en una localidad en relación al número de los habitantes”, aclaró el titular de la cartera.

El ministro detalló que se cumplió en cada compromiso asumido y aseguró que a fines del 2018 el pueblo de Volcán tendrá todas las obras terminadas.

Rizzotti reconoció que uno de los temas más complicados es la reconstrucción de las viviendas demolidas, sin embargo, explicó que la causal es que el pueblo no tiene del todo resuelto el problema catastral.

“Más del 90% de la gente de Volcán no tiene título de propiedad”, resaltó el ministro y citó como ejemplo, que en el predio del ferrocarril, las viviendas siguen registradas como propiedades de los antiguos dueños, por eso se están gestionando trámites de escrituración.

Otro causal de demora, es que se realizaron nuevas trazas de lotes con veredas, y en algunos casos, las dimensiones de los comprobantes de compra venta de los propietarios no son las reales. Esto motivó que los profesionales del Estado realizaran redeterminaciones en el terreno.

Un último punto mencionado por el ministro, fue que antes de iniciar la reconstrucción, debían realizarse proyectos y planos de cada vivienda, y todos ellos debían responder a los requerimientos de la Quebrada es Patrimonio de la Humanidad.