Brenda Asnicar será Gilda en la serie de Netflix

Esta semana a través de un comunicado de prensa publicado en el sitio web Blastings News España, se dio a conocer que la actriz y cantante argentina Brenda Asnicar, mejor conocida por su papel de Antonella Lamas Bernardi en la serie de Disney Channel, Patito feo, participará en la próxima producción de Netflix, Gilda: La serie. La serie será producida por Netflix y Telefe, estará inspirada en la vida de la cantante argentina Gilda, su estreno está previsto para 2019.

La argentina será la sustituta de Natalia Oreiro en la serie. Después del éxito de la película Gilda, no me arrepiento de este amor, estrenada el 15 de septiembre de 2016, el servicio de streaming ha decidido producir la serie inspirada en la vida de la cantante argentina, así fue confirmado por Juan Carlos ''Totti'' Giménez, expareja de la cantante.

Hace unos meses el exproductor confirmó que la protagonista no sería la actriz Natalia Oreiro, ya que quedó descartada por el servicio de streaming y Telefe. A su vez expresó que la actriz Natalia Oreiro "era muy caprichosa a la hora de hacer las cosas y eso es algo que no le gustaba''.

También criticó que la película no contaba los aspectos más íntimos de la cantante y en la serie sí se contará cada detalle de su vida los cuales fueron más interesante de los que se pueden ver en la pantalla.

En un principio, adelantó que la actriz que interpretaría a Gilda, se trataba de una actriz y cantante argentina que vivía en el exterior. Después de algunos meses se reveló el misterio y la protagonista de la serie de Netflix, será la actriz y cantante argentina Brenda Asnicar.

El rodaje de la serie comenzará a finales de este mismo año, por lo que la actriz argentina que reside en la ciudad de Cali en Colombia, regresó a Buenos Aires para participar en la producción.

Lo que se sabe hasta ahora es que la primera temporada de la serie está compuesta por 13 capítulos de 45 minutos cada uno y que será estrenada por el servicio de streaming en 2019.