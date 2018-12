Video: "Hombres de Negro" , con nuevos protagonistas, tiene su primer trailer

Tras el primer adelanto de "Hellboy" lanzado anoche, otro trailer potente se difundió hoy. Se trata de "Men in Black: International", película que apunta a ampliar la franquicia con un "spin-off" de la popular saga de Men in Black (Hombres de Negro) protagonizadas por Tommy Lee Jones y Will Smith.

En esta oportunidad la nueva dupla estará integrada por una mujer, Tessa Thompson y un hombre, Chris Hermsworth, ambos protagonistas de la popular Thor Ragnarok. Junto a ellos cabe destacar la presencia de veteranos como Liam Neeson y Emma Thompson, quien ya estuvo en la tercer parte. Rebecca Ferguson, Rafe Spall y Kumail Nanjiani, entre otros, completan el reparto.