Funcionamiento del Centro de Documentación Rápida

Julio Ferreyra, director del Registro Civil de la provincia, se mostró convencido de que las oficinas del Centro de Documentación Rápida que funciona en la exterminal, no serán removidas de allí.

"Le significaría al Estado una erogación muy importante de recursos que hoy no le sobra para alquilar un local acorde a las necesidades del mencionado centro", destacó.

En tal sentido, Ferreyra recordó la historia completa del tema: "Me entero que se iba la vieja terminal, fui el primer funcionario que gestionó el espacio para sacar de la Otero el Centro de Documentación Rápida, porque estaba en un lugar inapropiado, generaba problemas de tránsito, quejas de los vecinos y pagábamos un alquiler importante". "Cuando me entero que iba a salir la terminal -enfatizó- lo gestioné y fui el primero al que le otorgaron el espacio en que hoy está; un local bien hecho de acuerdo a las necesidades del público".

También dijo que "el gobernador, por decreto, le dio al Same la terminal de ómnibus. Por supuesto que al gobernador se le plantean las cosas de una determinada manera, el Same en modo alguno no necesita toda la vieja terminal; entonces el espacio que ocupa el Centro de Documentación Rápida no lo afecta en absoluto, y como tengo absoluta seguridad del criterio del señor gobernador, no tengo ninguna preocupación, porque seguro que no nos vamos a tener que ir".

En caso que tener que hacerlo, agregó, "le significaría al Estado, porque en definitiva el Registro Civil es del Estado, una erogación muy importante de recursos que hoy no le sobra para alquilar un local acorde a las necesidades del centro rápido, así que no estoy preocupado por eso. Repito, el gobernador tiene buen criterio y es contador, de números sabe bastante".

Agregó que "lo que sí está bien, es que se enreje el predio porque ese lugar se convirtió en un asentadero de delincuentes, de borrachos, impresentable el lugar. Entonces, tratar de despejar ese lugar no está mal, pero no es necesario que se vaya el Centro de Documentación Rápida. Tengo entendido que el Same lo cercará, van a poner rejas que se van a cerrar a determinada hora de la noche y a mí me parece perfecto. Un día tuve que ir a abrir la puerta y debí pasar esquivando a los que dormían en el piso con perros y todo para llegar a las oficinas. También nos rompían un vidrio en la parte baja del local todas las semanas; tuvimos que hacer una pared para evitar eso. Realmente el sector se convirtió en impresentable y si se lo cierra me parece perfecto, pero seguramente no nos vamos a ir de allí".

Hay muchos trámites no conocidos

Julio Ferreyra recordó que “muchos no tienen un conocimiento pleno de lo que se hace en el Registro Civil, porque no sólo es matrimonio, nacimiento, defunción y documento, que es lo que sabe el público en general. Aquí tenemos un sector de Asesoría legal”.

“Por ejemplo -explicó- si uno tiene un error en el acta y se da cuenta después de un tiempo que el apellido de su papá tiene una letra mal puesta, cuando el error es administrativo se corrige internamente, pero cuanto éste no es administrativo va a vía judicial porque el acta no se puede modificar, salvo errores u omisiones, no se puede modificar sin orden judicial”.

“Tenemos un sector de judiciales donde viene por ejemplo una persona que está detenida, se la inhabilita y se la registra en ese sector. Los oficios de divorcio vienen de Tribunales y se los registra allí, pasa al archivo y se hace la marginal del divorcio en el acta. Tenemos la Asesoría legal con dos abogadas que reciben permanentemente las denuncias u oficios, y en función de qué se trata, se deriva a cada sector.

Tenemos la Inspección general, que tiene a cargo el control de toda la provincia”.

“O sea que el Registro Civil no es solamente de los trámites conocidos, porque ahora se agregaron las uniones convivenciales. Hace tiempo se incorporó el matrimonio igualitario, el de los cambios de género, que de todo eso somos responsables de que se haga correctamente. Inclusive se lleva una estadística de los trámites. Por ejemplo en el número de los matrimonios son parecidos, pero si tenemos en cuenta el crecimiento demográfico han bajado en porcentaje, porque salió esto de las uniones convivenciales y mucha gente opta en probar primero, previo a casarse”.

Un Registro para la ciudad capital

El histórico director del Registro Civil de la Provincia, Julio Ferreyra, destacó que tiene un sueño antes de retirarse.

“Si el Gobierno me ayuda -dijo- el año que viene construimos un Registro para la capital, que sería una buena culminación de gestión”.

“De todas maneras -siguió- el balance general para mí es satisfactorio. Para mí el mejor balance no es el económico, para mí, es transitar las calles de Jujuy sin ningún tipo de problemas, y tengo la satisfacción que no me paran para insultarme, me paran para felicitarme, preguntarme. Y después dentro del balance le puedo decir, que dentro de las limitadas posibilidades que permite el Estado provincial, le cumplimos al pie de la letra con la obligación de cuidar que el servicio se preste correctamente, y que particularmente seamos estrictos respetuosos del cumplimiento de la ley”.

El balance

JULIO FERREYRA

El director del Registro Civil contó que “el año estuvo un poco difícil, particularmente porque la situación del país se traslada a la provincia”.

“Más allá de que yo tenga saneado mis recursos -explicó- muchas veces no lo puedo utilizar, porque la situación de la provincia es difícil”.

“Y tal vez ese recurso que yo tenga en la contaduría o en Hacienda, están los papeles pero a lo mejor no está la plata. Entonces, uno tiene que tener criterio y acompañar la situación de la provincia”, agregó.

“Yo hace casi veinte años que estoy acá -recordó- y nunca pedí refuerzo de partida, así que vamos a seguir bien, se ha cumplido con todos los servicios, hay exigencias cada vez mayores del Estado nacional respecto al tema documentación. Lo que se informaba en papel ahora tiene que ser informático y eso obliga a que la gente se capacite, y hemos pasado bien el año aunque mi balance, no estoy muy satisfecho, me hubiera gustado hacer más”. “Por ejemplo -siguió- quiero construir el Registro Civil de la capital. Quiero dejarle a la capital el Registro Civil pero, las condiciones no están dadas, veremos el año que viene qué pasa. Tengamos en cuenta que nosotros ya construimos tres locales con recursos del