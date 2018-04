Dos listas únicas y la Escuela de Minas

En el caso de la candidatura a rector y vicerrector hubo lista única del "Frente Democrático por la Unju" que lleva a reelegir en su cargo al actual rector Rodolfo Tecchi y como vicerrector al hasta entonces decano de Humanidades, Ricardo Slavutsky.

En tanto, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se dio una situación similar ya que la única lista que se presentó para decano y vicedecano fue la de César Arrueta y Felipe Bejarano, referentes del "Frente Democrático por Humanidades", para esos cargos.

Además, en las tres restantes facultades hay candidatos para decano y vicedecano y consejeros académicos.

Para el Consejo Superior, las listas de candidatos oficializadas son: "Agrupación docente Tinku Solidario"; "Unju Somos Todos", "Unju de Tod@S" y "Frente Democrático por la Unju".

Por el claustro egresados, en tanto, las listas "Profesionales de Jujuy por la Unju" e "Identidad Universitaria".

Por el claustro de estudiantes, las listas "Universitarios 21", "Frente de Izquierda", "Franja Morada" y "Frente Democrático por la Unju".

Para el claustro no docente, las listas "ADN no docente", "Frente Universitario no docente" e "Independientes".

Escuela de Minas

En la Escuela de Minas la votación será desde las 8 de la mañana hasta las 18, y sólo votarán docentes y no docentes. Aunque se presentaron dos listas, recientemente renunció uno de los candidatos, Juan Domingo Borja, por lo que quedó sólo la de Ricardo Fernando Sueiro y Sueiro.

Será la segunda ocasión en que se elija director ya que se hizo en 2014 por iniciativa del actual rector Rodolfo Tecchi, donde fue elegida Graciela Medardi, actual directora.

Medardi explicó el proceso eleccionario. Del 1 al 16 de marzo los docentes que reunían los requisitos de antigedad y título presentaron un proyecto de gestión en la Secretaría de Asuntos Académicos del Rectorado de la Unju, donde se presentaron los dos candidatos: Sueiro y Sueiro y Borja. La comisión supervisora llevó adelante el proceso: aceptando las propuestas y elaborando el padrón provisorio que luego fue definitivo; y recibiendo inquietudes de los candidatos.

De hecho, el padrón incluirá a los 18 docentes de la sede de La Quiaca que llegarán a esta capital para votar, con quienes suman 140 los votantes.

La votación finalizará a las 18, por lo que se estima que a las 19.30 tras el conteo se sabrán los resultados y asumirá junto al resto de las autoridades de la Unju el 9 de mayo.

En Ingeniería votan 2.253

En la Facultad de Ingeniería, según explicó el presidente de la Junta Electoral Carlos Condorí, se decidió que la instancia de votación durante el 16 y 17 de este mes, la votación será desde las 9 hasta las 19.

Si bien la Facultad cuenta con extensiones áulicas en San Pedro y Ledesma, el único lugar donde se prevé votar será en la sede de la unidad académica, de calle Ítalo Palanca.

En esta oportunidad, y debido a la nueva modalidad de votación directa, para el padrón de alumnos están habilitados a votar 1.168 votantes; docentes 223 profesores; no docentes están habilitados 58 y del padrón de egresados podrán votar 804.

Las listas que se votarán en Ingeniería son tres para decano y vice: “Ingeniería de Todos” encabezado por el decano Gustavo Lores que busca la reelección al decanato en el que está al frente desde hace cuatro años, junto a Alejandro Vargas; la lista “FI Unju” con Enrique Eduardo Tarifa y Sergio Luis Martínez, candidatos a decano y vicedecano respectivamente; y la lista “Nueva Facultad 2018” tiene como referentes a Beatriz Boero y para vicedecana a María Aparicio. En el claustro docente las listas que podrán votar serán: “Ingeniería de Todos”; “FI Unju” y “Nueva Facultad 2018”. En el claustro egresados son cinco las listas: “Ingeniería de Tod@s”, “Identidad Universitaria por Ingeniería”, “Renovar Ingeniería”, “Nueva Facultad 2018” e “Ingenierí@ egresados”.

En el claustro alumnos hay ocho listas para votar: son MIT, “Unidad Estudiantil”, “Hackermate”, “Frente Estudiantil”, “Universitarios 21”, Franja Morada, “Integrar Universitario” y “Liga Universitaria”.

Finalmente, en el claustro no docentes las listas entre las que se podrá elegir serán tres: “Ingeniería de Tod@s”, “Somos Firmeza” y “Renovación FI”.