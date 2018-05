Postergan coseguro para los extranjeros

Ayer debía llevarse a cabo la cuarta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Sin embargo la misma fue suspendida a último momento, por lo que el proyecto para implementar el cobro de un seguro médico a los extranjeros quedó para la próxima semana.

La próxima semana se abordarían los proyectos en sesión. Antes, la información remitida por Bouhid sería tratada en comisión.

Tal como lo definió la Comisión de Labor Parlamentaria, ayer los diputados deberían haber sesionado para tratar dos temas de gran envergadura para la provincia: el sistema integral de salud y el cobro del seguro de salud a extranjeros.

Estas iniciativas ya habían sido presentadas en dos oportunidades por el propio ministro de Salud, Gustavo Bouhid, ante las comisiones de Salud, Asuntos Institucionales y Finanzas, ocasión en la que los diferentes bloques realizaron sus aportes y tras un intenso debate, se había acordado que las mismas pasaran al recinto.

No obstante minutos antes de las 10, el rumor de una posible suspensión del encuentro empezó a sonar más fuerte y aunque las máximas autoridades de la Legislatura decidieron no manifestarse al respecto, el diputado Ramiro Tizón fue el encargado de confirmar la especie. "Se suspendió la sesión porque no llegaron los informes que iba a mandar el ministro de Salud, que eran los que necesitábamos para el tratamiento del proyecto de seguro de salud para los extranjeros", manifestó el legislador, asegurando que la decisión de no sesionar responde a la falta de documentación clave para la aprobación del proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial.

Tizón informó que si bien esperarán la presentación de los documentos correspondientes, el proyecto para el cobro del seguro de salud a extranjeros "seguramente se va a tratar la semana que viene".

Cabe recordar que a fines de enero, Bouhid oficializaba un ambicioso proyecto de reformas en el sistema sanitario, denominado "Primero está la gente". La iniciativa fue presentada como una política para optimizar y eficientizar la sanidad pública de la provincia, garantizando la accesibilidad a la salud de todos los ciudadanos.

Entre sus puntos, el proyecto planteaba la posibilidad de cobrar un seguro de salud a los extranjeros que ingresen al territorio, tema que fue sumamente cuestionado no sólo a nivel provincial sino nacional e internacional, aunque ahora se avanza en acuerdos de reciprocidad en esta materia.