Crecieron un 400% las demandas por violencia sexual

El fiscal general Sergio Lello Sánchez presentó ante los legisladores provinciales el segundo informe de gestión, distribución de recursos y acciones adoptadas por el Ministerio Público de la Acusación. Este año fue en el Salón "Marcos Paz" de la Legislatura y duro cerca de dos horas.

Lello expuso su gestión, diseño de protocolos, capacitación en detención y prisión preventiva y explicó que se realizó luego de la visita del Comité contra Detenciones Arbitrarias de la ONU. También explicó el mapa del delito del MPA, las fiscalías especializadas y la descentralización, entre otros puntos.

En el MPA ingresaron 257 personas en estos dos años. Admitió el fiscal que sí ingresaron parientes de fiscales.



Luego fue consultado por los legisladores de las diferentes bancadas sobre el presupuesto otorgado, designación de los recursos humanos y la "violencia institucional".

El fiscal destacó que crecieron las demandas por los delitos en violencia sexual, violencia familiar y abusos en un 400% más, además del reclamo de las víctimas por atención integral.

En el informe sostuvo falencias en la estructura penal que de 40 mil causas anuales, solo 800 llegan a juicio, un 60% de esas causas no merecen la atención del sistema penal, el resto va a resolución alternativa de conflictos y el "núcleo duro" de la criminalidad es de lo que se ocuparía el MPA. El problema que resaltó el fiscal general fue que no se realizan juicios. "Hace falta más juicios orales y públicos, y una reforma del Código Procesal Penal que desde mi punto de vista no ha cumplido con los objetivos, salvo el hecho de distinguir las funciones de los fiscales respecto a los jueces. Las prácticas son el problema, ya que siguen dentro de una mentalidad inquisitiva y lamentablemente cuesta mucho poner en vigencia el sistema procesal adversarial porque es un problema cultural y de los operadores del sistema", sostuvo.

El MPA y el Poder Judicial cuentan con dependencias alquiladas para brindar el servicio de justicia en la provincia



Entre otros problemas del MPA destacó que para su mejor funcionamiento hacen falta médicos, Cámara Gesell como herramientas de investigación y sede propia.

Acentuó la mala capacitación de fiscales y jueces. "El fiscal tiene que investigar y el juez tiene que juzgar y no pueden invadir sus roles", comentó. Destacó el proyecto del Ejecutivo que tomo estado parlamentario sobre el principio de la oralidad, para que los jueces resuelvan luego de la audiencia y se brinde respuesta a la sociedad respecto al funcionamiento de la justicia. En la extensa exposición resaltó que los fiscales que actúan en la "Megacausa", Fernández de Montiel y Diego Cussel, tienen un sumario administrativo.