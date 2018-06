Testigos comprometen a imputados de un crimen

Los vecinos más cercanos del exgendarme asesinado en septiembre del 2015 en Abra Pampa, Alfredo Ávila, apuntaron a los únicos imputados por el hecho y dijeron que se los veía casi siempre dentro de la casa de la víctima fatal tomando alcohol.

En la segunda audiencia que se llevó a cabo en el octavo piso del Palacio de Tribunales, por el juicio oral público que se le sigue a Marcelino Nolberto Chañi y Guido Abel Tolaba, acusados de asesinar con un marco de madera al exgendarme, se presentaron ocho testigos, entre ellos una mujer y sus dos hijos, vecinos y allegados a la víctima fatal.

Cirila del Valle Llampa era quien, por aquel entonces, día por medio limpiaba la vivienda y lavaba las ropas del exgendarme. Llampa manifestó que en más de una oportunidad vio a los imputados en la casa de Ávila. "Algunas veces tomando alcohol, y otras limpiando el patio o haciendo algún arreglo", dijo.

Cirila Llampa manifestó haber recibido un llamado de la exmujer de Ávila de apellido Molina, quien le habría pedido que se fijara en la vivienda de Ávila, si él estaba allí, porque hacía días que no sabían nada él.

Llampa y su hijo de nombre Julio Domingo manifestaron ante el Tribunal que ingresaron a la vivienda del exgendarme porque la puerta estaba abierta y vieron su cuerpo tendido en su cama, con sangre en los oídos.

Julio Llampa tuvo que explicar y responder varias veces a las partes que lo interrogaron. Pero solo se debió a que hablaba muy bajo y se hacía entender muy poco.

Además declaró Rómula Mercedes Llampa, hija de Cirila y hermana de Julio Domingo. Esta joven fue quien en un primer momento, realizaba las tareas domésticas en casa de Ávila y acaso era con la que más diálogo tenía, hasta que debió trasladarse a una finca en la ciudad de El Carmen.

También apuntó a las personas imputadas, pero ratificó una versión que había sido expuesta ante el fiscal de Investigación Penal, que daba cuenta que horas previas al crimen de Ávila, un tal "Cuca", Tolaba y Chañi se encontraban bebiendo alcohol con Ávila en la casa de éste.

"Yo trabajaba de ayudante de albañil en una obra con mi tío y uno de sus empleados, que no sé cómo se llama, me dijo que él sabía todo lo que había pasado, que se lo había comentado un tal "Diablo', pero que no tiene más datos para aportar".

Al parecer, antes del crimen de Alfredo Ávila, Nolberto Chañi le recriminaba el cobro de unas maderas que le había vendido y Ávila se negaba a pagárselas. Allí habría iniciado una discusión que terminó cuando el exgendarme recibió un golpe en la cabeza con un marco de una puerta, que le provocó un traumamismo encéfalo craneal grave, que posteriormente le provocó la muerte.

Lo que sí quedó comprobado es que los imputados en los días previos al crimen de Ávila estuvieron con él, y compartieron bebidas alcohólicas en su domicilio.

El interrogante tiene que ver con una supuesta tercera persona que habría participado del hecho y que de momento se lo conoce con el apodo de "Cuca".

La tercera audiencia será la semana que viene y luego de la recolección de esas pruebas, la causa estará lista para la producción de los alegatos.