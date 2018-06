Roger Waters celebró la decisión argentina de suspender el partido contra Israel

En medio de un largo debate sobre si la Selección argentina debía jugar el amistoso programado ante Israel, llegó una opinión inesperada: la de Roger Waters, quien se pronunció en redes sociales.

El líder de la legendaria banda Pink Floyd celebró -vía Twitter- la actitud del conjunto argentino, que iba a disputar un partido contra Israel en Jerusalén, pero decidió anular el compromiso ante el malestar de la comunidad palestina. El encuentro representaba un posible riesgo ante las amenazas, las manifestaciones y los constantes pedidos de suspensión.

Over the moon!Love to all our brothers and sisters in Argentina. This could be the TIPPING POINT.